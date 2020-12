I migliori canali YouTube per allenarsi in vista delle feste

Quest’anno le nostre case sono diventate i nostri centri benessere e palestre personali. Non solo ci siamo dedicati qualche coccola casalinga, concedendoci un bel bagno caldo e un trattamento di bellezza home made, ma anche agli esercizi per mantenerci in forma. Per questi ci siamo spesso affidate ai fitness guru che, su Instagram e YouTube, dispensavano consigli su come mantenersi in forma anche a casa, con le palestre chiuse.

Adesso, in vista delle feste, stiamo ripensando a come allenarci per superarle in forma smagliante e prenderci sempre cura al meglio del nostro corpo.

Proprio per questo motivo abbiamo pensato di consigliarvi alcuni canali YouTube da seguire dove trovare esercizi per tutte, anche per coloro che sono alle prime armi.

Popsugar Fitness

Il canale Popsugar Fitness conta oltre 5 milioni di iscritti e offre tutorial di allenamenti ed esercizi “che vi aiuteranno nella strada verso una vita sana, la perdita di peso e la riduzione dello stress”.

Qui vengono offerti anche programmi di allenamento in tempo reale, come la Class Fitsugar condotta da Anna Renderer che “vi ispirerà a sudare accanto agli esperti di fitness e ai più famosi allenatori di Hollywood”. Questo programma inoltre copre diverse tendenze in fatto di fitness, come i workout di Victoria’s Secret, Tabata, P90X e Bar Method.

Sul canale trovate diverse playlist, come quella con i workout realizzati da Christa DiPaolo o Janette Jenkins.

MrandMrsMuscle

Mr e Mrs Muscle sono una coppia da più di 600mila iscritti su YouTube che propone allenamenti fitness veloci ed efficaci. La loro routine si concentra principalmente sulla perdita di peso, sul bruciare i grassi e tonificare il corpo.

Per realizzare a casa i vostri allenamenti seguendo i loro consigli non vi servirà alcun attrezzo, solo tanta buona volontà e voglia di sudare.

YOME

Se siete amanti dello yoga, YOME è il profilo YouTube di fitness che fa per voi.

“YOME significa your home, uno spazio dove sentirsi a casa, coltivare le proprie passioi e prendere del tempo per sé stessi”. Qui troverete infatti diverse classi online di yoga e programmi pensati per costruire la vostra dimensione di benessere.

Kayla Itsines

Se siete amanti dei workout casalinghi probabilmente conoscerete già il profilo YouTube di Kayla. Questa personal trainer è una vera esperta di fitness e dal 2008 si occupa di formazione personale femminile.

“La mia missione è portare fiducia e orgoglio alle donne di tutto il mondo. Tutti noi meritiamo di sentirci bene con noi stessi” ha scritto Kayla nella descrizione del suo profilo YouTube.

Tra i suoi allenamenti, il più conosciuto è sicuramente il BBG, il Bikini Body Guide, che è anche disponibile sull’app SWEAT e sul suo sito web.

Pamela Reif, workout e fitness con stile

Anche Pamela Reif è super seguita su YouTube. Il suo canale, infatti, conta oltre 5 milioni di iscritti. Sul suo canale troverete video fitness gratuiti in tempo reale e pensati per tutte, dalle principianti alle più esperte. Ovviamente, tutti organizzati nelle playlist del sito, per permettervi di scegliere facilmente l’allenamento più indicato per voi.

Inoltre, sul suo curatissimo profilo Instagram, troverete diversi spunti per ricette originali e super salutari.

Chloe Ting

Quello di Chloe è sicuramente uno dei canali fitness più apprezzati dalle utenti di YouTube. Il suo canale, infatti, conta oltre 16 milioni di iscritti.

Chloe propone settimanalmente video di allenamenti. Ma non solo. Sul suo canale troverete anche ricette di cibi sani e qualche video divertente.

Fixfit – Fitness lifestyle

Se siete alla ricerca di un canale italiano per i vostri allenamenti casalinghi, Fixfit fa decisamente per voi. Qui troverete centinaia di workout per diversi livelli di difficoltà, studiati per essere mirati per alcune zone del corpo. Inoltre, i ragazzi del canale vi daranno anche consigli per uno stile alimentare più equilibrato.