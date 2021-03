I micro dress sono la tendenza che non puoi non avere

I micro dress (o mini dress, la sostanza non cambia) stanno tornando prepotentemente alla ribalta.

Sono freschi, sexy e super estivi, e nel contempo riescono a essere anche eleganti e delicati, proprio per questo motivo non possono assolutamente mancare nel guardaroba di una fashionista che si rispetti.

I micro dress hanno anche lo straordinario vantaggio di potersi declinare nei mood più vari, diventando così adatti a molteplici eventi e occasioni.

Leggi anche Tutti i look più iconici di Céline Dion

Ecco come abbinare i mini dress

I mini dress sono sicuramente il capo must have che deve essere presente nei vostri armadi. Grazie alla loro estrema versatilità possono essere indossati nelle più varie occasioni: per la vita di tutti i giorni, declinati in versione estremamente casual, o per degli impegni più formali.

Vediamo insieme alcuni consigli di stile, per poterli abbinare al meglio.

Micro dress casual da tutti i giorni

Se abbinati con una giacca di jeans e una paio di scarpe basse (stivaletti o sneakers) i micro dress diventano un valido alleato per la vita di tutti i giorni.

Per esempio potete scegliere un mini abitino a fantasia, pieno di balze e volant come quello in foto, e abbinarlo a dei combat boots e una clutch dai colori pastello. Come tocco finale la giacca di jeans, meglio ancora se oversize e dal taglio maschile.

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Mini abito a fantasia

I micro dress funzionano sempre bene, sia che siano a tinta unita sia che siano a fantasia. Per un look da giorno (o anche per un aperitivo con le amiche) potete optare per un mini dress a fantasia, meglio se arricchito da blaze e maniche a sbuffo e abbinarlo con un paio di stivaletti e una borsa (o clutch) tono su tono.

Come chicca finale indossate un bel paio di occhiali da sole. Ecco fatto siete perfette.

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Micro dress a camicione

Non può mancare il micro dress nella sua variante a camicione. Si tratta di una versione sicuramente più casual e fresca del classico mini abito.

Potete scegliere di abbinare il vostro mini abito a camicione con un bel paio di stivali oppure anche con le sneakers. Indossate poi occhiali da sole e borsa de giorno e siete pronte.

Per una versione più da sera invece basterà indossare un paio di tacchi, fermare l’abito in vita con una cintura e mettere una bella pochette che riprenda le scarpe. Il gioco è fatto.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Micro dress, ecco alcuni spunti per i vostri acquisti

Siete alla ricerca del mini dress perfetto da mettere nel vostro armadio? Nessun problema, siamo qui per questo. Ecco alcuni micro dress davvero carini e non troppo costosi che potete facilmente reperire online.

Vestito cut out

Se siete alla ricerca di un micro dress perfetto per l’estate, sul sito di Zara trovate questo vestito corto cut out bianco sporco con scollo dritto e spalline super sottili. Le taglie vanno dalla XS alla XXL e costa soltanto 29.95 euro.

Foto Zara

Micro dress stile blazer

Un altro mini dress di tendenza che non può mancare nel vostro armadio è l’abitino stile blazer. Questo mini dress del brand NaaNaa è la soluzione perfetta: senza maniche, modello doppiopetto, chiusura con due bottoni. Su Asos lo trovate in sconto a 41.99 euro.

Foto Asos

Mini dress con dettaglio a fiocco

L’ultimo modello che vi proponiamo oggi è un vestitino corto senza maniche con scollo rotondo e dettaglio con fiocco posteriore che potete trovare sul sito di Zara. Le taglie vanno dalla XS alla XXL e costa soltanto 29.95 euro.