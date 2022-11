Micol Olivieri non vuole essere chiamata “pentole e bicchieri”: lo sfogo e le scuse

Poche ore fa sui social si è consumato un sipario che ha visto protagonista Micol Olivieri. L’attrice, attraverso le Instagram Stories, ha risposto ad alcune domande dei fan fino a che non si è imbattuta in una frase che l’ha mandata su tutte le furie e a cui ha risposto: “Ma pentole e bicchieri a chi?“. Il riferimento di una follower al suo passato ne I Cesaroni ha creato un piccolo “incidente diplomatico” che poi si è risolto con le scuse del volto di Alice nella serie…

Micol Olivieri non ci sta: “Ma pentole e bicchieri a chi?”

Foto Instagram | @micololivieri_ – Micol Olivieri

Micol Olivieri ha reagito (male) all’intervento social di una follower che via Instagram, rispondendo alla domanda “La prima cosa che ti viene in mente di me…” le ha scritto un riferimento alla sigla de I Cesaroni in cui ha interpretato il ruolo di Alice, molto amata dal pubblico: “Pentole e bicchieri sono lì da ieri…”.

Il messaggio ha però ottenuto una risposta piccata dell’attrice che, poche ore dopo, tornata sui suoi passi ha chiesto scusa per aver replicato in modo “fuori luogo” e particolarmente nervoso.

Il motivo della sua reazione sarebbe legato alle passate prese in giro che avrebbe ricevuto da chi, volendo sminuirla, l’avrebbe chiamata proprio così, “Pentole e bicchieri”.

“Sai che questa è un delle cose che più detesto sentire? Mi dispiace, ma giuro, in tanti anni sai quante volte mi sono sentita chiamare: pentole e bicchieri? Con tutto il rispetto, a me non ha mai fatto ridere. Se non denotare una certa superficialità e ineducazione. Ma ‘pentole e bicchieri’ a chi?!“.

Questa risposta di Micol Olivieri non avrebbe tardato a incassare discussioni sull’argomento e su come la stessa attrice abbia reagito a una frase forse detta per simpatia. Poco più tardi, è stata lei stessa a voler fare chiarezza rivolgendo le sue scuse per la risposta sgarbata:

“Quando qualcuno voleva prendermi in giro o sminuirmi – ha rivelato Micol Olivieri – mi chiamava ‘Pentole e bicchieri’, quindi questa frase purtroppo per me è diventata con un’accezione negativa. Poi ho riletto la mia risposta e detta così ho pensato ‘sembro proprio una str***a’“. Micol Olivieri ha poi precisato di aver cancellato la risposta perché si sarebbe resa conto che non aveva niente di male: “Ho risposto di me**a senza spiegare, era fuori luogo, in questo periodo i pianeti non mi aiutano“.