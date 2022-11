Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, il colpo di scena (che non ci aspettavamo)

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi protagonisti del gossip, ma stavolta con un colpo di scena che non ci aspettavamo (o forse sì?): scoprite con noi cosa sta succedendo proprio adesso che la splendida conduttrice assapora la gioia di un nipotino in arrivo…

Cosa sta succedendo tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Foto Instagram | @therealhunzigram – Michelle Hunziker

Il loro è stato inserito tra i divorzi vip più eclatanti e costosi, e da quando Michelle Hunziker è entrata nell’olimpo dei single d’oro ci siamo chieste che volto avrebbe avuto un eventuale nuovo amore dopo la favola finita con Tomaso Trussardi.

Oggi potremmo forse dare una risposta a questa domanda e dirvi che… il volto è quello di Tomaso Trussardi! Proprio così, avete capito bene: poche ore fa, i gossip sono letteralmente impazziti davanti allo scoop di Diva e Donna che ha immortalato la (ex?) coppia insieme in vacanza tra sole e dolci effusioni…

La location che incornicia il presunto ritorno di fiamma è quella delle Dolomiti, dove avrebbero deciso di rifugiarsi lontano dalle cronache rosa (ma non del tutto, evidentemente) per trascorrere alcuni giorni insieme. Nelle immagini pubblicate dal settimanale, che ha dedicato la copertina alla storia, i due sembrano felici e affiatati come se nulla fosse successo, fine del matrimonio compresa.

“Si amano e sono tornati insieme“, scrive ancora Diva e Donna, e tutto questo accadrebbe mentre i rumors parlano di presunti flirt per entrambi e di una rottura “soft” tra ex coniugi. Le foto parlerebbero chiaro: l’intesa pare davvero alle stelle. Altro nuovo amore, Tomaso Trussardi sarebbe tornato tra le braccia della conduttrice e l’amore sembra rifiorire all’improvviso…

Qualche tempo fa, però, la stessa Michelle Hunziker aveva spazzato via le voci di un presunto riavvicinamento all’ex marito con una reazione davvero curiosa sui social: una serie di smorfie di disappunto e “sconcerto” aveva accompagnato le indiscrezioni sulla riappacificazione di coppia. Insomma, anche questa, dopo la telenovela Totti-Blasi, sembra una favola destinata a riservarci ancora diversi colpi di scena.