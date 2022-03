Michelle Hunziker in love? Dopo Tomaso Trussardi spunta lui...

Michelle Hunziker ha una nuova fiamma? Spunta un clamoroso gossip dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, ma chi è lui? Il fortunato sarebbe un volto che abbiamo già visto… al Grande Fratello! Ecco tutto quello che si sa della presunta love story che infiamma le cronache rosa (e ci fa persino dimenticare il sogno di rivederla al fianco di Eros).

Michelle Hunziker: la foto del bacio con un ex del GF infiamma il cuore

Michelle Hunziker avrebbe ritrovato l’amore e il sorriso al fianco di un uomo che abbiamo già visto in tv…. e no, non è Eros Ramazzotti. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dalla rivista tedesca Bunte, che l’avrebbe paparazzata con un ex volto del Grande Fratello.

Il suo nome è Giovanni Angiolini, noto chirurgo ed ex gieffino considerato tra i concorrenti più sexy del reality! La showgirl e conduttrice lo avrebbe incontrato in Sardegna e la foto del bacio ha fatto impazzire i fan spazzando via lo shock per la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi…

Giovanni Angiolini è sardo ed è un medico specialista in Ortopedia e Traumatologia.

Fascino raffinato e fisico mozzafiato, ha partecipato al GF nel 2015 per poi ritirarsi a causa di motivi professionali. Ora ci speriamo davvero: sarà amore? Aspettiamo un altro indizio, oppure una romantica confessione…