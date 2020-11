Gli amori ad Hollywood spesso durano poco più delle locandine fuori dalle sale cinematografiche, ma quello di Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones fa eccezione: i due attori oggi festeggiano 20 anni di matrimonio.

Per l’occasione la coppia ha condiviso sui social foto e ricordi di una unione da favola, dal primo incontro al numero di notti trascorse insieme.

Ammaliato dall’interpretazione di Catherine, Michael volle conoscerla

“Ti amo sempre e per sempre” scrive Michael Douglas, 76 anni, pubblicando su Instagram. Per celebrare la moglie, la star ha anche condiviso una clip in cui racconta come si sono incontrati per la prima volta.

A quanto pare, lui sarebbe rimasto stregato dall’interpretazione della futura moglie nel ruolo di Elena Montero nel film del 1998 The Mask Of Zorro. “Wow, chi è quella ragazza, è incredibile!“, avrebbe esclamato all’epoca. Galeotto, poi, fu il Deauville Film Festival in Francia. Era l’agosto 1998 e Douglas non si lasciò scappare l’occasione di incontrarla.

Michael Douglas capì subito di voler essere il padre dei suoi figli

La frase che Michael pronunciò, mentre bevevano un drink, ha fatto la storia: “Voglio solo dirti che sarò il padre dei tuoi figli“, disse all’epoca. Si pentì subito dopo: “Pensavo di aver mandato tutto all’aria“, spiega oggi.

Ma la storia racconta che aveva ragione, dato che oggi hanno due figli: Dylan, di 20 anni, e Carys di 17.

Catherine dà i numeri: “7304,85 giorni e notti insieme”

“Vent’anni fa io e Michael ci siamo sposati. Che notte magica fu quella! 7304,85 giorni e notti insieme, ti amo ora come allora”, rivela invece Catherine Zeta-Jones, che a 51 anni sembra ancora una ragazzina quando dichiara il suo amore incondizionato per il consorte.

Un sentimento immutato, o quasi, dato che nel 2013 il matrimonio dei due attraversò una burrasca, tanto da arrivare alla separazione. La crisi, comunque, rientrò e oggi (come possiamo vedere) Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones si amano più che mai.

Le crisi che li hanno resi più forti

Insieme ne hanno passate davvero tante: dal tumore di lui del 2010, alla diagnosi di disturbo bipolare di lei che le causò una grave depressione. Non ultimi, certo, i problemi di droga di Cameron, figlio di Michael da un precedente matrimonio. Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones comunque sono riusciti a superarle tutte, e oggi festeggiano i 20 anni di matrimonio.