Il messaggio criptico di Jessica Mulroney, (ex?) amica di Meghan Markle

C’è un terremoto sotterraneo tra le relazioni di Meghan Markle lontano dalla Royal family. Secondo quanto emerso poche ore fa, la migliore amica della duchessa, Jessica Mulroney, le avrebbe sferrato una stoccata plateale sulla serie Netflix Harry e Meghan (in cui inspiegabilmente non compare). E adesso non si parla d’altro: tra loro l’amicizia sarebbe morta e sepolta…

Cos’ha scritto la (ex?) migliore amica di Meghan Markle

Foto Instagram | @telegraphroyals – Meghan e Jessica Mulroney

L’abbiamo vista partecipare in pompa magna al Royal wedding di Harry e Meghan, ma quando la serie Netflix sui duchi di Sussex è uscita in tanti si sono chiesti che fine abbia fatto.

Jessica Mulroney, considerata una delle donne più vicine alla duchessa e sua amica più intima, infatti non appare in alcun frangente della serie finora andato in onda e il silenzio sulla sua assenza suona come una condanna a morte sull’amicizia con Meghan Markle.

Le cose stanno davvero così? C’è chi è pronto a scommetterci, alla luce di quanto appena pubblicato da Mulroney sui social. Un post criptico tra le sue Instagram Stories saprebbe di vera e propria guerra, pronto a insinuarsi nel racconto sui Sussex come perla al veleno pronta a far esplodere un nuovo scandalo…

Ma cosa ha scritto esattamente la (forse ex) migliore amica di Meghan? Il messaggio non sarebbe immediatamente decifrabile, se non passando per la lente della serie Harry e Meghan che vede i coniugi protagonisti di un nuovo circo mediatico che ha fatto imbufalire la Corona (come se non bastasse l’antipasto del nuovo libro di Harry che preoccupa già dal titolo…).

“La cosa migliore che abbia mai fatto è stata imparare a muovermi senza la folla“. Questo ha scritto Jessica Mulroney, scatenando immediatamente la caccia ad altri indizi sul presunto punto di non ritorno tra le due.

Le sue parole hanno fatto subito il giro del pianeta e hanno aperto all’ipotesi che, dietro le quinte di un amore da copertina come quello di Harry e Meghan, si celino ben più nemici di quanto ci si aspetti dopo la rottura con la Royal family.

Non è la prima volta che Meghan finisce nel tritacarne del gossip per le sue relazioni, amicali o familiari: già padre e sorella non le avevano risparmiato pesantissime accuse a ridosso delle nozze, trascinandola, strascico compreso, in un vortice di polemiche averla definita una spregiudicata e ingrata “arrivista”. Il tutto a poche ore dal fatidico “sì”.