Menopausa, gli effetti sulla cute: tutti i rimedi naturali per proteggere i capelli

La menopausa è un periodo di grandi cambiamenti per il corpo, questi incidono su ogni cosa anche sulla qualità dei capelli.

Può capitare che questi risultino sfibrati, rovinati, spenti, opachi e che sia difficile farli tornare ad una condizione precedente. Questo è anche il periodo in cui si fanno avanti i capelli bianchi e quindi si sottopone la chioma allo stress della tintura, tutti fattori che non aiutano.

Lo stravolgimento ormonale comporta una situazione piuttosto gravosa per i capelli, questo vuol dire anche una maggiore caduta degli stessi. Intervenire con rimedi naturali è la soluzione migliore per poter offrire un rimedio valido per la propria condizione, migliorando progressivamente la qualità degli stessi.

Menopausa e capelli: come proteggerli delicatamente

I capelli durante la menopausa sono esposti, questo vuol dire che a causa dell’impatto degli estrogeni e del progesterone possono avere un impatto decisamente negativo sulla qualità ma anche sulla fibra stessa che li compone. Tra i problemi maggiori che si verificano ci sono caduta, perdita di volume, colore anomalo.

Queste condizioni possono variare anche in base agli androgeni che alterano il ciclo del capello e per questo ne portano alla caduta precoce. Il diradamento si manifesta o nella parte laterale o posteriore, con grandi volumi persi. Visti tutti questi problemi e le conseguenze per la salute, è utile prevenire la questione. Se si decide di seguire una terapia ormonale sostitutiva allora sicuramente questi sintomi saranno attenuati, invece negli altri casi è importate sostenere il capello, la sua bellezza e tonicità.

Tra gli ingredienti naturali da utilizzare c’è l’arginina che ha un potenziale ottimale perché va a dilatare i vasi e quindi permette un maggiore afflusso di sangue, questo consente di attivare correttamente la circolazione del sangue e quindi di prevenire la caduta dei capelli.

Anche la serenoa è veramente un sostegno straordinario per la qualità e va usata in modo specifico per i capelli lisci o per coloro che vogliono eliminare l’effetto crespo. Il fieno greco è ricco invece di fitoestrogeni e quindi per le donne in menopausa è un toccasana, consente di avere una chioma bella e folta. Ci sono prodotti naturali che integrano queste sostanze al loro interno e possono avere un impatto determinante sulla chioma.

Ovviamente in questo periodo è utile fare attenzione anche a non eccedere con shampoo troppo frequenti, usare prodotti molto delicati che non abbiano impatto diretto sui capelli e che permettano di gestire bene la ricrescita, il colore e anche eventuali problematiche.