I migliori look sportivi da copiare da Melissa Satta

Nell’ultimo anno, forse ancora di prima, abbiamo riscoperto i look sportivi. Confortevoli e casual, sono perfetti sia per gli allenamenti che per la vita di tutti i giorni, dalla passeggiata in centro a quella brucia calorie (che fa super bene alla salute). Melissa Satta ha sfoggiato in questi mesi diversi look sportivi semplici da copiare e irresistibili. La showgirl ha spesso puntato sulla semplicità, optando per outfit sporty, ma allo stesso tempo super cool.

Melissa Satta: look sportivi da copiare

La showgirl ha postato sul suo profilo Instagram, dove conta più di 4 milioni di follower, diversi outfit sportivi da replicare e a cui ispirarsi sia per i workout che per la vita di tutti i giorni. Ecco quali sono i più belli.

Melissa Satta punta sulla semplicità

Se c’è una cosa che abbiamo imparato nel 2020 è che si può stare comodi anche senza essere sciatti. Come nel caso della showgirl, che per allenarsi ha scelto di puntare sulla semplicità e ha indossato, in questo scatto, una canotta over grigia, un top sportivo verde lime e leggings neri. A completare il look, delle bellissime trecce a spina di pesce, perfette per allenarsi rimanendo sempre in ordine.

Total look Puma

Per questo scatto Melissa Satta ha scelto un total look Puma composto da ciclisti neri, super comodi e di gran moda, felpa con dettagli neri, beige e leopardati e scarpe da running. Questa volta, per i capelli, la showgirl ha puntato sulla semplicità, con una coda di cavallo alta che risalta i suoi capelli lisci biondi e lunghissimi.

Felpa giallo pastello e leggings neri, accoppiata vincente

Melissa Satta per i suoi look sportivi non rinuncia mai ad essere alla moda. Per questo ha scelto una felpa giallo pastello, tra i colori più in voga per la primavera 2021, abbinata anche qui a dei leggings neri con dettagli bianchi sul fianco e scarpe Puma.

Questo scatto, tra l’altro è stato realizzato per la campagna Puma, di cui Melissa Satta è volto super glamour.

Ciclisti che passione!

La showgirl per i suoi look sportivi sceglie spesso di indossare i ciclisti. Questi pantaloncini, oltre ad essere molto comodi, sono anche di tendenza e possono essere indossati davvero con tutto, dai combact boots alle sneakers, dai blazer ai cardigan oversize.

Per questo outfit Melissa Satta ha scelto dei ciclisti a vita alta e un top sportivo verde di Puma. Il tutto, ovviamente, abbinato a delle comodissime scarpe da running.

Melissa sembra essere proprio una grande fan delle trecce, che ripropone anche in questi scatti.

Sportiva sì, ma con stile

Melissa non rinuncia, come detto, ad essere super cool anche quando sceglie outfit più sportivi. Proprio per questo motivo questo look è tutto da copiare. In questo scatto la showgirl si è mostrata ai suoi follower in tuta e felpa nera, rigorosamente Puma, abbinate a sneakers bianche con dettaglio bordeaux, beanies coordinato e camicia tartan. A completare il look, davvero trendy, degli occhiali da sole con lenti rosate.