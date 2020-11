L’ultima scenetta, Donald Trump e sua moglie ce l’hanno regalata ai primi di giugno: il presidente degli Stati Uniti chiede a Melania di sorridere, lei accenna un movimento con le labbra evidentemente forzato per poi tornare alla sua espressione seria e delusa. Meme e sfottò su Twitter a profusione.

Non certo la prima volta che Melania mostrava insofferenza, insoddisfazione, poca collaborazione alle richieste del marito: per questo la ricorderemo come una delle First Lady più insofferenti, insoddisfatte, poco collaborative della storia.

Ma soprattutto, sarà ricordata come una delle First Lady meglio vestite della storia. Unica in grado di competere a testa alta con quell’altra icona, forse irraggiungibile anche per altre motivazioni, che è stata Jacqueline Kennedy.

Indimenticabile la mantella gialla di Valentino con inserti fucsia nelle maniche che Melania abbina a décolletées in tinta, indossata durante una visita presidenziale a Londra:

Foto Getty Images |

Leon Neal

In generale, però, quando sceglie un capospalla, Melania mostra un gusto impeccabile e una innegabile capacità di abbinare e giocare con le forme.

Foto Getty Images |

Drew Angerer

Foto Getty Images |

Alex Wong

Foto Getty Images | Win McNamee

Foto Getty Images |

Alex Wong

Per i suoi outfit formali, non possiamo non citare lo splendido, splendido!, abito bianco, suo colore feticcio (colore non a caso scelto anche per accogliere il presidente Macron e la Premiere Dame Brigitte nel corso del loro primo viaggio ufficiale negli Stati Uniti), indossato durante il Ballo del Congresso dell’anno scorso, che tradizionalmente si tiene intorno a Natale nel foyer della Casa Bianca. Si tratta di una creazione dello stilista libanese Reem Acra.

Foto Getty Images |

Mark Wilson

Ma tanti abiti indossati nel corso del 2019 ci hanno fatto sgranare gli occhi per la meraviglia. Guardate questo Dior, indossato durante il viaggio in Inghilterra:

Foto Getty Images | WPA Pool

O questo romantico abito di J. Mendel, che potremmo anche considerare, chissà, un omaggio alla First Lady che l’ha preceduta, Michelle Obama, appassionata di questo brand:

Foto Getty Images |

Zach Gibson

Tutti i viaggi ufficiali della coppia presidenziale hanno permesso a Melania di sfoggiare look da giorno e più formali tanto straordinari da suscitare l’ammirazione di tutti gli appassionati di moda e non. Fin da subito: guardatela nel suo primo viaggio da First Lady.

Poche le cadute di stile di una vera, grande appassionata di moda come lei. Forse l’unica, ma crediamo più per una disattenta valutazione di occasione d’uso, che per il capo in sé, è stata quando ha indossato la famosa giacca con la scritta “I really don’t care, do you? (non mi interessa proprio, a te?)” per visitare dei bambini migranti.

Per il resto, promossa sempre. A pieni voti. Tanto da essere ormai presenza fissa nelle varie classifiche delle donne più eleganti di sempre.