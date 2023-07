Dopo aver preso il sole meglio una crema idratante o un doposole? Prima di scegliere leggi questi preziosi consigli

Crema idratante o doposole? Cosa è meglio applicare sulla pelle dopo una lunga giornata trascorsa sotto il sole.

Con l’arrivo dell’estate, le attività all’aria aperta e le lunghe giornate trascorse in spiaggia o in piscina sono sempre più frequenti. Tuttavia, dobbiamo prestare particolare attenzione alla nostra pelle, poiché le condizioni ambientali estive possono danneggiarla. Sole, sabbia, acqua salata e cloro possono colpire direttamente la cute dopo l’esposizione ai raggi UV, rendendo necessario un adeguato trattamento post-esposizione.

Durante l’esposizione al sole, è fondamentale utilizzare una crema con filtro solare ad ampio spettro per proteggere la pelle dai danni causati dai raggi UV. Ma una volta terminata la giornata di sole, quale prodotto è più indicato per prendersi cura della nostra pelle: il doposole o la crema idratante?

Crema idratante o doposole? Le caratteristiche di entrambi i prodotti fanno la differenza

Sia il doposole che la crema idratante sono ottimi alleati per idratare la pelle in superficie e in profondità, alleviando il malessere e prevenendo l’invecchiamento precoce della pelle. Il doposole è composto da sostanze idratanti e principi attivi lenitivi, come l’aloe vera e la calendula. Può anche contenere menta, vitamine e antiossidanti. Alcune varianti includono l’alfa-bisabololo, derivato dalla camomilla, che ha proprietà antinfiammatorie, e il D-pantenolo, derivato della vitamina B5, che favorisce la rigenerazione della pelle. La crema idratante, d’altro canto, può avere una vasta gamma di componenti a seconda del prodotto scelto. Alcune contengono gli stessi principi attivi del doposole, come l’aloe vera, ma sono adatte all’idratazione quotidiana della pelle, anche prima di esporsi al sole.

Se la pelle è stata esposta troppo al sole e mostra segni di scottature o irritazioni, il doposole è la scelta ideale. Questo prodotto è specificamente formulato per calmare il bruciore e ridurre l’infiammazione causata dai raggi UV.

Non dimenticati questi consigli!

Indipendentemente dalla scelta tra doposole e crema idratante, è fondamentale mantenere la pelle ben idratata sia dall’interno che dall’esterno. Bevendo più acqua del solito, ci aiuteremo a idratare la pelle dall’interno e a ridurre la stanchezza tipica dopo una giornata soleggiata. Inoltre, dopo una lunga giornata all’aperto, è consigliabile effettuare una profonda pulizia del viso per eliminare impurità e residui di protezione solare che possono danneggiare ulteriormente la pelle. Tuttavia, è importante evitare di esfoliare la pelle immediatamente dopo l’esposizione al sole, poiché sarà ancora molto sensibile.

Sia il doposole che la crema idratante sono validi alleati per prendersi cura della nostra pelle dopo una giornata al sole. Scegliamo il prodotto più adatto alle nostre esigenze e non dimentichiamo di mantenere l’idratazione sia dall’interno che dall’esterno per godere appieno dei benefici dell’estate senza danneggiare la nostra pelle!