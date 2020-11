Meghan, la prima reale britannica della storia a votare

Gli americani oggi sono chiamati alle urne per eleggere il prossimo presidente degli Stati Uniti e tra i votanti ce n’è una veramente speciale: Meghan Markle.

Tra le tante regole che ha infranto e i cambiamenti che ha portato nella famiglia reale inglese, ora ecco quello sull’esposizione politica. Infatti, sarà la prima Windsor a esercitare il diritto di voto. Lei e il marito Harry si sono molto spesi nei mesi scorsi per incentivare i cittadini americani a partecipare al voto, sintomo di un interesse per la politica reale, che Meghan non ha mai nascosto. Completamente opposto l’atteggiamento della famiglia Windsor, storicamente neutra e i cui membri non hanno mai espresso opinioni politiche.

I duchi di Sussex hanno rinunciato a ogni impegno reale e pur mantenendo il titolo, hanno deciso di vivere in California, lontano dall’etichetta e dalla formalità del ruolo. Meghan, nata a L.A., probabilmente voterà vicino alla loro residenza di Montecito, se non dovesse aver già spedito il suo voto per posta, cosa molto probabile visti i paparazzi che la seguono costantemente. Harry, invece, ha mantenuto la solita neutralità, rispettando la tradizione.

Meghan e l’impegno politico

Aver scelto di sposare un reale britannico sfidando regole, convenzioni e pregiudizi è già una scelta politica: Meghan ha cambiato lo status quo della Corona. Non c’è da meravigliarsi che abbia deciso di tirare dritto per la sua strada e proprio per questo Harry l’ha scelta e la appoggia. A settembre sono comparsi insieme sulla televisione americana per rimarcare l’importanza del voto: subito l’ufficio stampa di Buckingham Palace aveva fatto sapere che Harry si stava esprimendo esclusivamente a titolo personale in quanto membro non più attivo della casa reale. Tra l’altro, nel loro discorso, avevano espresso in maniera velata una preferenza per Biden: non un semplice esortare alla partecipazione.

Meghan Markle qualche anno fa scriveva sul suo blog che votare è fondamentale, soprattutto ripensando ai suoi bisnonni che non avevano potuto farlo in quanto nemmeno ne avevano il diritto. La sua determinazione e il suo impegno forse avranno convinto qualche dubbioso a votare.