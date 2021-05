Meghan Markle torna in tv dopo l'intervista scandalo a Oprah

Meghan Markle è tornata in tv dopo l’intervista scandalo rilasciata insieme al marito Harry a Oprah Winfrey. Lo ha fatto come attivista, ancora una volta insieme al principe Harry, in occasione del concerto Vax Live, organizzato per promuovere la distribuzione del vaccino anti Coronavirus in tutto il mondo e senza nessuna disparità.

L’ex attrice, ormai agli ultimi mesi di gravidanza (dovrebbe partorire il prossimo mese), ha voluto lanciare il suo messaggio tramite un video registrato nel parco della villa di Montecito, a Los Angeles, dove la coppia si è ritirata a vivere dopo il congedo dalla Royal Family.

“Women, and especially women of colour, have seen a generation of economic gain wiped out. Since the pandemic began, nearly 5.5million women have lost work in the US, and 47million more women around the world are expected to slip into extreme poverty.”



—Duchess Meghan, #VaxLive pic.twitter.com/EU7QENYxYr — Omid Scobie (@scobie) May 9, 2021

“L’anno passato è stato determinante grazie alle comunità che lottano instancabilmente ed eroicamente per affrontare il Covid-19” sono state le parole scelte da Meghan per comunicare il suo messaggio. “Ci siamo riuniti stasera perché la strada da percorrere sta diventando più luminosa”.

L’ex attrice ha poi continuato sottolineando come le donne siano state colpite in modo particolarmente forte dalla Pandemia: “Avremo bisogno di ognuno di noi per trovare la strada più giusta da percorrere. In qualità di presidenti della campagna di Vax Live, io e mio marito crediamo che sia fondamentale che la nostra ripartenza dia la priorità alla salute, alla sicurezza e al benessere di tutti. In particolare delle donne, che sono state colpite in modo sproporzionato da questa pandemia”.

E ancora, sempre in riferimento alla situazione femminile, Meghan ha aggiunto che “le donne, e in particolare le donne di colore, hanno visto spazzare via una generazione di guadagni economici”.

Nel corso del messaggio poi, Meghan Markle ha avuto modo di parlare anche della figlia che aspetta insieme a Harry e che presto diverrà la compagna di giochi del piccolo Archie, che da poco ha compiuto due anni. “Io e mio marito siamo entusiasti di accogliere presto una figlia. È una sensazione di gioia che condividiamo con milioni di altre famiglie in tutto il mondo. Quando pensiamo a lei, pensiamo a tutte le giovani donne e ragazze a cui è necessario dare il sostegno necessario per andare avanti” ha detto.

Il look scelto da Meghan Markle

Meghan Markle in occasione del concerto Vax Life ha scelto di indossare un vestito midi di seta rosso con grandi stampe floreali di Carolina Herrera, della collezione Primavera Estate 2021.

Per completare il look poi ha voluto accompagnare al vestito l’orologio Cartier appartenuto a Lady Diana e il braccialetto Love dello stesso marchio. Chicca finale, il Tennis di Jennifer Mayer.