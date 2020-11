Stando ai rumors che rimbalzano da una parte all’altra del globo, da Buckingham Palace agli Stati Uniti, Meghan Markle e il principe Harry sarebbero in attesa del secondo figlio. Il segreto del nuovo royal baby tenuto nascosto negli ultimi mesi è stato svelato da una richiesta di comparizione in Tribunale.

L’udienza di Meghan Markle rimandata di nove mesi

Il processo in questione vede coinvolta la Duchessa del Sussex contro Associated Newspaper: la 39 enne aveva citato in giudizio l’editore di Mail on Sunday per violazione della privacy e del copyright a seguito della pubblicazione di stralci delle sue lettere inviate al padre, Thomas Markle, nell’agosto 2018. Giovedì scorso, il Giudice che si occupa del caso aveva formalizzato la richiesta di rinvio dell’udienza, che si sarebbe dovuta svolgere a gennaio 2021, di nove mesi. Le motivazioni: “personali”.

I bookmakers dicono sia di 5 mesi

Questa scadenza ha fatto venire la pelle d’oca ai seguaci della Famiglia Reale e anche ai bookmakers, che già piazzano le scommesse sul progresso della gravidanza: i più accreditati pensano a circa 5 mesi.

Certo, se la Duchessa fosse già incinta, partorirebbe prima della nuova data d’udienza, ma non si può certo pretendere che la seconda volta neo-mamma lasci il piccolo o la piccola a casa per comparire in Tribunale.

“Meghan ha detto a Harry di volete un secondo bebè”

A Us Weekly, una fonte vicina alla coppia avrebbe dichiarato: “Ora che sono a proprio agio nella nuova casa e che tutto nelle loro vite sembra stabilizzato, Meghan ha detto a Harry che è il momento giusto per un nuovo bebè. Lei è pronta per essere di nuovo mamma e non vede l’ora! Vedere quanto Harry sia un pravo papà per Archie le dà molta soddisfazione. Un secondo figlio sarebbe perfettamente gestibile in questo momento per Meghan e poterebbe alla coppia solo amore e gioia. Lei e Harry sono emozionati per la prossima tappa nella vita familiare”.