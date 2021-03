Sale l’attesa per l’esclusiva intervista che i duchi di Sussex Meghan Markle e il principe Harry hanno concesso alla regina della tv americana Oprah Winfrey (nonché loro vicina di casa) e che andrà in onda domenica 7 marzo.

La CBS ha già rilasciato alcuni teaser dell’intervista che anticipano i contenuti che verranno trattati e che soprattutto mostrano la coppia più innamorata che mai. Meghan è assolutamente splendida in attesa del uo secondo bambino: la gravidanza è stata annunciata il 14 febbraio, giorno di San Valentino, esattamente 37 anni da quando Diana rese pubblica la gravidanza del suo secondogenito Harry.

Meghan Markle in Armani per Oprah

Ex attrice, nonché star della serie Suits, per questo importantissimo appuntamento mediatico la Markle ha scelto di indossare un abito di Giorgio Armani (già andato sold out). Si tratta di un vestito longuette in tripla georgette di seta nera, con un ampio decoro floreale bianco.

Leggi anche I migliori beauty look visti ai Golden Globe 2021

Il profondo scollo V, il punto vita segnato e la morbidezza del tessuto hanno reso questa abito perfetto per esaltare la rotondità della pancia e al contempo la grande femminilità di Meghan. D’altronde, è una scelta perfettamente in linea col suo stile: non ha mai rinunciato ad abiti eleganti eleganti e tacchi alti nemmeno durante la prima gravidanza e di certo non lo farà durante la seconda.

Foto | Armani

Questa intervista è la seconda uscita pubblica da quando è stata annunciata la gravidanza: in occasione dell’evento Stream On di Spotify, Meghan ha scelto un meraviglioso abito di Oscar de la Renta azzurro chiaro con una stampa a limoni decisamente primaverile.

Intanto a Buckingham Palace c’è attesa (e tensione) per l’intervista

I Windsor non hanno mai accettato con favore la decisione di Harry e della moglie Meghan di allontanarsi e soprattutto di rilasciare dichiarazioni e interviste.

È di pochissime settimane fa la decisione di sancire la fine dei rapporti tra la coppia e la corona: la regina, indispettita, ha voluto mettere un punto. Già 30 anni fa non fece mistero di non sopportare il clamore mediatico intorno a Carlo e Diana, e anche questa volta prende le distanze da tutto ciò che mina la solidità della famiglia reale.

Proprio un parallelismo tra il trattamento riservato a Lady D e quello a Meghan, lo fa Harry nell’intervista, come si vede dall’anticipazione: chissà cosa ne penserà William.