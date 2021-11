Apparizione a sorpresa in tv per Meghan Markle, ospite dell’ultimo minuto nel salotto di Ellen DeGeneres! La duchessa di Sussex si è presentata davanti alle telecamere del noto talk accendendo la miccia di una nuova potenziale crisi con Buckingham Palace – dopo l’esplosiva intervista a Oprah Winfrey – per poi regalare al pubblico rivelazioni di tutt’altro tenore. Pericolo scampato per The Queen? Non proprio, perché la guerra è ancora aperta e la moglie di Harry non farà nessuna sorpresa alla regina Elisabetta per Natale…

Meghan Markle torna in tv, ma rifiuta di incontrare la regina…

Prima apparizione nel celebre salotto Ellen DeGeneres Show per Meghan Markle, ospite a sorpresa per raccontarsi sotto una luce inedita (con buona pace di chi si aspettava una nuova cascata di veleni sulla Royal Family).

La duchessa di Sussex ha parlato del passato da attrice e di come la sua vita sia cambiata rispetto a quando guidava una vecchia macchina con le portiere rotte (tanto che per uscire doveva passare dal portabagagli!). In quegli stessi studi lavorò per diverso tempo, quando ancora non era una star: “Parcheggiavo di solito al cancello 3 e poi mi precipitavo, e le guardie della sicurezza mi auguravano sempre in bocca al lupo. È stato molto diverso arrivare qui oggi in auto“.

Dall’altra parte dell’Oceano, la Royal Family avrebbe incassato un “no” all’invito rivolto ai duchi di Sussex per un Natale in famiglia (il primo senza il principe Filippo). Lo rivela Page Six, secondo cui Meghan e Harry avrebbero declinato per evitare un faccia a faccia con la regina e il resto dei parenti, William e Kate anzitutto. Una mossa che suona come un azzardo, un nuovo schiaffo alla Corona che potrebbe aprire a un nuovo capitolo della battaglia intestina…