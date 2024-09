Meghan ha preso una decisione durissima nei confronti di Harry e lo fa solo per soldi

Bella, carismatica e determinata ad ottenere ciò che vuole: Meghan Markle non è sicuramente un personaggio che lascia indifferenti. Infatti la moglie del principe Harry ha diviso in due il mondo: c’è chi la ama e c’è chi la odia e la ritiene la principale responsabile della rottura tra il principe e la Royal Family. Una nuova lady Diana? No, decisamente no, forse l’esatto opposto. La coppia ha lasciato Londra ormai da diversi anni e Meghan continua a ribadire di non sentirsi né ben voluta né al sicuro nella patria che ha dato i natali al marito. Infatti, nelle rare occasioni in cui il principe fa visita al padre, Meghan non c’è mai. Di recente i duchi di Sussex hanno …

Bella, carismatica e determinata ad ottenere ciò che vuole: Meghan Markle non è sicuramente un personaggio che lascia indifferenti. Infatti la moglie del principe Harry ha diviso in due il mondo: c’è chi la ama e c’è chi la odia e la ritiene la principale responsabile della rottura tra il principe e la Royal Family.

Una nuova lady Diana? No, decisamente no, forse l’esatto opposto. La coppia ha lasciato Londra ormai da diversi anni e Meghan continua a ribadire di non sentirsi né ben voluta né al sicuro nella patria che ha dato i natali al marito. Infatti, nelle rare occasioni in cui il principe fa visita al padre, Meghan non c’è mai.

Di recente i duchi di Sussex hanno fatto un tour in Colombia e sono apparsi in diverse occasioni pubbliche nelle quali è stato subito ben chiaro chi avesse il comando di ogni situazione. Ma c’è di più: fonti molto bene informate hanno fatto sapere che ora Meghan avrebbe preso una decisione durissima nei confronti di Harry.

Harry sotto pressione: Meghan vuole più soldi

La duchessa di Sussex punterebbe in alto, ancora più in alto. Nonostante Meghan e Harry non abbiano di certo problemi economici, la 43enne farebbe pressioni al marito per aumentare ulteriormente i loro introiti sfruttando l’appartenenza di Harry alla famiglia reale.

Da anni i Sussex hanno lasciato Londra e Meghan non ha mai fatto visita di persona né a re Carlo né alla principessa Kate, entrambi malati di cancro. Ma quando c’è di mezzo la “pecunia” non si va per il sottile. Infatti l’esperto di corte Tom Quinn ha dichiarato ai quotidiani locali che Meghan farebbe pressioni su Harry per riallacciare i rapporti con la famiglia reale.

Per affetto? Assolutamente no. Semplicemente Harry e Meghan, pur essendosi allontanati dalla famiglia, continuano a usare i loro titoli reali sia per le loro opere di beneficenza che per le loro iniziative di guadagno. Meghan spera che, se Harry riallaccia i rapporti con la royal family, gli verrà offerto un ruolo da qualche parte.

I duchi di Sussex non hanno di sicuro problemi economici in quanto, tra l’eredità di lui e i guadagni da attrice di lei, il loro patrimonio si aggira intorno ai 60 milioni di dollari. Ma Meghan è ambiziosa e non si accontenta. In tutto questo a farne le spese potrebbe essere proprio il matrimonio tra i Sussex. Harry sentendosi troppo sotto pressione potrebbe sentirsi perso ed entrare in crisi. Da tempo si vocifera di una crisi tra Harry e Meghan, crisi che, tuttavia, i due non hanno mai confermato.

Anzi, di recente si sono mostrati più uniti che mai durante un tour di quattro giorni in Colombia in cui hanno presenziato a diverse occasioni ufficiali. Ma proprio lì in Colombia è emerso chiaramente come stanno davvero le cose tra Harry e Meghan e chi tiene le redini di tutto, chi prende ogni decisione importante.