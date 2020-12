A Natale anche la Royal Family depone l’ascia di guerra. Infatti, pare che le due coppie reali più famose al mondo si siano scambiate i doni di Natale, andando a dissipare le tensioni che hanno diviso la famiglia reale inglese nell’ultimo anno. Un gesto, almeno in apparenza, riconciliante, dopo le vicende della Megxit, che sembravano aver allontanano Harry e William, un tempo inseparabili, in modo quasi irrimediabile. Secondo quanto riporta People, i Sussex e i Cambridge si sarebbero scambiati (o meglio, spediti) i regali prima delle vacanze, giusto in tempo per scartarli la mattina del 25 dicembre.

Annullato il Natale a Sandrigham

Ma quest’anno anche per la Royal Family sarà un Natale ristretto: infatti, a causa dell’emergenza sanitaria, la Regina Elisabetta ha deciso di annullare il Natale a Sandringham, dove la famiglia reale si riunisce, ogni anno dal 1987, per trascorrere le feste insieme: un’occasione anche per ammirare gli outfit natalizi della duchessa di Cambridge.

La Regina e il Principe Filippo sono al Castello di Windsor, Kate, William e i tre figli probabilmente ad Anmer Hall nel Norfolk, vicino ai Middleton. Mentre Harry, Meghan e Archie festeggeranno il loro primo Natale nella splendida villa di Montecito sotto il sole della California.

I regali della Royal Family

Ma cosa si regala a un membro della Royal Family? Le regole da seguire sono poche e semplicissime: il dono deve costare pochissimo ed essere assolutamente irriverente. Qualche esempio? Il principe Harry, considerato il maestro dei regali divertenti, sorprese qualche anno fa la nonna, regalandole una buffissima cuffia per la doccia, che suscitò l’ilarità della della sovrana.

Ma, la volta dopo, toccò al principe Harry diventare oggetto di scherno, quando la cognata Kate Middleton, prendendolo in giro in quanto all’epoca ancora scapolo, gli regalò un kit in plastica fai da te per “creare” la fidanzata perfetta.