Meghan Markle e il principe Harry, una delle coppie più chiacchierate dell’ultimo anno, sono stati sorpresi e paparazzati in una delle rare uscite private. La coppia si è recata a cena in un ristorante di Santa Barbara per celebrare la gravidanza di una cara coppia di amici. Stiamo parlando di David Foster e Katharine McPhee, che hanno da poco annunciato l’arrivo del loro primo figlio e che hanno deciso di celebrare la lieta notizia insieme ai duchi di Sussex.

La prima cena a Santa Barbara per Harry e Meghan

I Sussex hanno così trascorso la serata in compagnia degli amici, cenando nel lussuoso ristorante Lucky’s Steakhouse di Santa Barbara. Secondo quanto riportato dal DailyMail, i duchi sono arrivati all’appuntamento in SUV e, con tanto di mascherina, hanno aspettato una decina di minuti nel parcheggio prima di raggiungere gli amici a tavola. Dopo circa tre ore, i Sussex hanno lasciato il ristorante intorno alle 22.30 per tornare a casa dal loro piccolo Archie.

Un altro Natale lontano dalla Casa Reale

Probabile che le due coppie abbiano discusso anche della questione Natale. Infatti, secondo il Mirror, i Sussex e i Foster avrebbero in programma di trascorrere insieme le festività nella nuova bellissima residenza di Harry e Meghan.

Le due coppie sono, infatti, molto legate e i tabloid inglesi vociferano che Harry abbia trovato in David quasi una figura paterna. Mentre Meghan avrebbe nuovamente stretto il rapporto con Katharine che era sua compagna di scuola.

Il look degli ex reali

Dalle foto dei paparazzi è possibile intravedere il look dei Sussex. Raffinata, ma estremamente sobria, Meghan ha sfoggiato un pullover marrone, pantaloni neri e sulle spalle un trench classico. Ai piedi indossava un paio di sabot con tacco sottile, in raso arancione di Chloe Gosselin. Per la prima uscita privata della coppia, Harry ha invece optato per un look casual, con pantalone scuro e camicia bianca.