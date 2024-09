Mediaset, ora è ufficiale: chiude la soap più amata, amaro in bocca per i fan

Mai come quest’anno, Mediaset si è data parecchio da fare con i suoi palinsesti televisivi estivi. Per fare in modo che l’attenzione del suo pubblico rimanesse alta, infatti, la rete ammiraglia ha dato disposizione di una serie di cambi, che – il più delle volte – hanno provocato subbuglio e putiferio. Quello predisposto in queste ultime ore e che, quindi, verrà applicato già dalle prossime settimane, però, ha del clamoroso ed ha lasciato un bel po’ di amaro in bocca ai suoi fan.

Ormai è noto che, da diversi anni, l’azienda di Cologno Monzese ha scelto di puntare moltissimo sulle serie tv turche. Oltre a Beautiful, che continua a dimostrarsi tra le soap più seguite in assoluto, e La Promessa, Piersilvio Berlusconi ha scelto di porre maggiore attenzione ad un ulteriore prodotto che viene fuori dall’Italia, che si è dimostrato sin da subito più che vincente. Ne ha dato prova, ad esempio, il successo di Daydreamer, e l’ha confermato anche Terra Amara e, addirittura, Endless Love.

Mediaset dice ‘addio’ ad un’amata serie tv turca: è bufera

In queste ultime ore, però, sta facendo parecchio discutere la decisione della Mediaset di dire ‘addio’ ad un prodotto turco, che – proprio in queste ultime settimane – sta suscitando parecchio clamore e successo. Una presa di posizione da parte dell’azienda milanese totalmente inaspettata, soprattutto dati gli ascolti delle ultime settimane, che lascia un po’ tutti perplessi.

Tra le tantissime serie tv turche che sono approdate su Canale 5 nei mesi scorsi e che hanno sin da subito scaturito l’interesse del pubblico, c’è sicuramente The Family. Arrivato in chiaro ad inizio luglio scorso, la soap si è dimostrata sin da subito imperdibile, risultando tra gli appuntamenti imperdibili del pomeriggio ed ottenendo un successo davvero spietato. Per tutti coloro che, però, fino ad ora non si sono mai persi una puntata e che non vedono l’ora di scoprire come andrà a finire, arriva una bruttissima notizia: Mediaset ha scelto di sospenderlo!

In attesa del ritorno dei programmi più amati di Canale 5, Mediaset ha voluto apportare nuovi cambiamenti ai suoi palinsesti. A partire dal 2 settembre, infatti, The Family non andrà più in onda in chiaro, ma sarà disponibile solo sulla piattaforma Mediaset Infinity. Così come accaduto a My Home My Destiny, anche il remake de Il Soprano subirà un trasferimento in streaming fino alla fine della sua seconda stagione.

Una decisione del tutto inaspettata, da come si può chiaramente comprendere, che ha lasciato un po’ tutti a bocca aperta. Seppure siamo nell’era della tecnologia, infatti, non tutti posseggono una smart tv o sono abili con lo streaming. Quindi, c’è la serissima possibilità che la soap possa perdere il suo affezionato pubblico.