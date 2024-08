Mediaset, cambia la programmazione: sospesa la soap più amata ma c’è un clamoroso ritorno

I vertici di Mediaset hanno recentemente deciso di modificare la programmazione della prossima stagione: una delle soap più amate sarà sospesa. Nel mese di luglio Pier Silvio Berlusconi, durante una serata dedicata alla stampa, ha presentato ufficialmente i nuovi palinsesti Mediaset per la stagione 2024/2025. I telespettatori – secondo l’amministratore delegato della rete televisiva privata … Leggi tutto

I vertici di Mediaset hanno recentemente deciso di modificare la programmazione della prossima stagione: una delle soap più amate sarà sospesa.

Nel mese di luglio Pier Silvio Berlusconi, durante una serata dedicata alla stampa, ha presentato ufficialmente i nuovi palinsesti Mediaset per la stagione 2024/2025. I telespettatori – secondo l’amministratore delegato della rete televisiva privata – dovranno quindi aspettarsi una programmazione ricca di nuove produzioni.

Su Mediaset Infinity e poi su Canale 5 andrà ad esempio in onda un’edizione completamente rinnovata de La Talpa. Ci saranno anche due o tre serate evento condotte da Silvia Toffanin e da Maria De Filippi, le quali omaggeranno gli artisti nati professionalmente nei programmi Mediaset.

Tuttavia, la nuova programmazione ha sospeso una delle soap opera più amate della televisione italiana ma, al contempo, ha anche annunciato un grande ritorno.

Tutte le novità sulla prossima stagione Mediaset

Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti, ha inoltre confermato tutti i programmi che hanno ottenuto un grandissimo successo, come ad esempio Temptation Island, Amici, Tu sì que vales e Uomini e Donne. Non mancheranno ovviamente i reality come Grande Fratello e L’Isola dei Famosi, che partiranno rispettivamente a metà settembre e nella primavera del 2025.

Per quanto riguarda la grande musica, Mediaset ha annunciato il rinnovo del contratto con il famoso gruppo musicale Il Volo. Il trio, che è composto da due tenori e da un baritono, avrà quindi il compito di accrescere la qualità artistica della rete televisiva privata, attraverso sette eventi di grandissima importanza. Questi ultimi includono un concerto di Natale, tre show nella primavera del 2025 più altri tre nella primavera del 2026. E non solo: tra settembre e novembre avremo la possibilità di ammirare tantissimi altri eventi musicali, alcuni dei quali saranno dedicati ad Andrea Bocelli, a Vasco Rossi, ai Pooh, ad Annalisa e a Laura Pausini.

La nuova programmazione Mediaset prevede però un’importante sospensione: nel mese di settembre non rivedremo nel daytime l’amatissima soap opera The Family. La serie televisiva turca, che ha appassionato milioni di telespettatori, dovrà quindi lasciare il posto al ritorno dei programmi di Maria De Filippi, che partiranno dal 9 settembre.

Tutti coloro che vorranno vedere la seconda stagione di The Family, dovranno necessariamente collegarsi sul sito ufficiale di Mediaset, sul quale verrà trasmessa in streaming. Ad ogni modo, una delle novità più importanti è senza dubbio il ritorno de La ruota della fortuna, che è uno dei game show più longevi della televisione italiana. La prima edizione venne addirittura mandata in onda nel lontano 1987. Dal 2 settembre alle 18:45 avrete perciò la possibilità di vedere la nuova edizione dello storico programma, che questa volta sarà condotto da Gerry Scotti.