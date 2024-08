Max Pezzali si gode le vacanze in famiglia: cosa fa con moglie e figlio per rilassarsi

Max Pezzali esce da un ampio tour di concerti in tutta Italia, chiusi con la performance al Circo Massimo; ora è tempo di vacanze. Sono tanti i Vip che in questo mese di agosto si stanno concedendo le meritate vacanze dopo la sospensione estiva dei programmi, concerti ed eventi. Tra loro, c’è anche Max Pezzali, che ha terminato da poco una serie di concerti dal vivo a Torino, Milano e Roma. Di recente, il cantante ha parlato molto del figlio adolescente Hilo, avuto con l’ex moglie Martina Marinucci. Oggi Max, dopo 6 anni di fidanzamento e una lunga frequentazione “non sospetta”, festeggia anche il quinto anno di matrimonio con Debora Pelamatti, una relazione che quando venne annunciata suscitò ampio scalpore. …

Sono tanti i Vip che in questo mese di agosto si stanno concedendo le meritate vacanze dopo la sospensione estiva dei programmi, concerti ed eventi. Tra loro, c’è anche Max Pezzali, che ha terminato da poco una serie di concerti dal vivo a Torino, Milano e Roma. Di recente, il cantante ha parlato molto del figlio adolescente Hilo, avuto con l’ex moglie Martina Marinucci.

Oggi Max, dopo 6 anni di fidanzamento e una lunga frequentazione “non sospetta”, festeggia anche il quinto anno di matrimonio con Debora Pelamatti, una relazione che quando venne annunciata suscitò ampio scalpore. Il cantante degli 883 e Debora, infatti, erano amici da una vita, e l’amore è scoccato all’improvviso, forse mai contemplato prima da nessuno dei due.

“Ho infranto una regola, ho sposato la mia migliore amica“, disse Max all’epoca, e tutti i “friendzonati” festeggiarono questa felicissima unione. Oggi il cantante e la compagna si dedicano al relax per le vacanze, e non mancano riflessioni sul figlio di Max, Hilo, che oggi è un adolescente di 16 anni.

Max Pezzali in vacanza, cosa fa il cantante per ricaricare le energie

Terminata la serie di concerti dal vivo, Max Pezzali si concede a interviste come quella andata in onda su Radio Deejay, in cui il cantante svela qualche dettaglio sul rapporto col figlio Hilo avuto dalla prima moglie. Classe 2008, ha 16 anni e sta dando al padre quei piccoli problemi adolescenziali proprio come tutti i ragazzi che non hanno genitori Vip.

Max però ha un buon rapporto con lui, che “sfrutta” il suo nome solamente quando non riesce a trovare alternative. Hilo, forse non tutti lo sanno, è anche il nome di una città delle Hawaii. Infatti, il cantante ama profondamente il mare. E questo spiega perché appena può scappa via dagli impegni e dallo stress, godendosi la brezza dell’Oceano.

Di recente, Max e Debora hanno festeggiato il quinto anniversario di matrimonio, e dai social spuntano foto e dediche romantiche. “5 anni fa il “Sì lo voglio” più importante della nostra vita; 11 anni di vita insieme da compagni, complici, amici. A te che mi hai dedicato le canzoni più belle, a te che inondi ogni giorno la mia vita di sogni e d’amore, a noi che abbiamo dato speranza a tutti i friendzonati del mondo…BUON ANNIVERSARIO!!!”, si legge.

Il messaggio accompagna una foto della coppia e arriva da Miami Beach, uno dei loro luoghi preferiti per le vacanze, dove corrono appena possibile per ricaricare le batterie e rilassarsi, prima di affrontare tutti gli impegni. Spunta però un’altra passione che accomuna Debora, Max e Hilo, ovvero il bowling; la famiglia ama divertirsi con questo gioco e fare a gara a chi vince di più.