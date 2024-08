Max Pezzali, la moglie Debora butta giù il segreto di tutto: perché il loro amore dura da anni

Tantissimi anni di carriera, successi con gli 883 e da solista, traguardi e record raggiunti e, soprattutto, un amore senza limiti da parte dei fan: Max Pezzali, a 56 anni, si sta ancora una volta dimostrando immenso. Il concerto di Ferragosto a Olbia è stato solamente la ciliegina sulla torta dell’ennesimo periodo d’oro della carriera del cantante.

Lo scorso aprile è uscito il suo nuovo singolo, Discoteche abbandonate, mentre a luglio è stato annunciato il nuovo tour al Forum di Assago Max Forever – Questo Forum non è un albergo, esteso poi successivamente anche a Roma (Max Forever – Questo Pala non è un albergo), con nuove date al Palazzo dello Sport. Tutto questo, mentre Sky si prepara ad accogliere il prossimo ottobre Hanno Ucciso l’Uomo Ragno-La leggendaria storia degli 883, serie dedicata alla storia del gruppo e alla genesi dei suoi più grandi successi.

Un momento magico per Pezzali, che condivide con quella che, dal 2019, è sua moglie: Debora Pelamatti. Tramite un nuovo post sui social, la moglie ha rivelato a tutti i fan uno dei segreti dietro alla storia d’amore col cantante, che dura ormai da diversi anni.

Max Pezzali e Debora Pelamatti, un amore bellissimo: il segreto della coppia svelato dalla moglie del cantante

Pubblicando una nuova stories sul suo profilo Instagram, Debora Pelamatti ha invitato tutti i suoi fan alla riflessione, parlando tra l’altro di quello che è il suo rapporto con Max Pezzali. “La vita è troppo breve per frequentare gente a caso” si legge in un libro fotografato da una pagina Instagram, col post prontamente ricondiviso da Debora per dar vita ad una profonda riflessione.

“Ecco. Non siamo disponibili per battesimi, matrimoni, comunioni, feste, aperitivi, pranzi, cene con gente ‘a caso’. Dovremmo passare il nostro ‘good time’ sempre in giro e invece amiamo la tranquillità della nostra famiglia e frequentiamo solo gli amici veri (pochi, rari e selezionatissimi)“ scrive Debora.

Sembra quindi essere questo uno dei “segreti” dietro al rapporto con il cantante e, tra l’altro (più in generale) uno degli elementi cardini sul quale costruire una relazione di valore; una riflessione bellissima, che ha subito emozionato tutti i fan.