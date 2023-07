Max Giusti, la foto del matrimonio in spiaggia ha fatto il boom di like: lei bellissima in un abito da sogno

C’è una foto di Max Giusti che ha lasciato tutti a bocca aperta: lo avete visto il giorno del suo matrimonio?

Il celebre conduttore sta facendo parecchio parlare di sé e il motivo non è da ricercare nella sua carriera. Questa volta, infatti, al centro dell’attenzione è finito uno scatto che non è di certo passato inosservato e che ha attirato parecchio l’attenzione di tutti. Protagonista delle immagini è Max Giusti, con la sua meravigliosa moglie.

Con il talento incredibile e la simpatia contagiosa, si annovera tra i maggiori artisti che il mondo dello spettacolo abbia mai avuto. Comico, conduttore, attore, e chi più ne ha più ne metta, nel corso degli anni Giusti ha messo in piedi una carriera pazzesca, sempre più ricca di straordinari successi. Oggi tutti lo conoscono come uno dei maggiori artisti del momento, noto anche per la fama che lo contraddistingue nel mondo del web.

Qui il conduttore romano è una celebrità a tutti gli effetti, per merito non solo delle foto ma anche dei video che sempre più spesso condivide. Lo sanno bene i tantissimi fan che non mancano mai di seguirlo senza perdersi nessuna novità che lo riguarda. Proprio loro hanno notato uno scatto che ha attirato l’attenzione per un motivo ben preciso,.

Max Giusti, la foto del matrimonio diventa virale

La foto in questione si trova sui social e, per la precisione, su Instagram. Qui il volto del palinsesto Rai si mostra spesso nei diversi momenti della sua quotidianità, alternando quelli di lavoro a quelli di vita privata. Proprio a quest’ultima categoria appartiene la foto più recente, che ha lasciato tutti di stucco. Nello scatto il simpaticissimo Max non è da solo.

Insieme a lui c’è Benedetta Bellini, sua moglie ormai da diversi anni. I due sono convolati a nozze Il 4 luglio del 2009 e da quel momento non si sono più lasciati. Per celebrare l’anniversario di matrimonio, l’ex conduttore di Affari Tuoi ha condiviso un dolce ricordo di quel giorno così speciale. “Quando lo rifacciamo?”, ha scritto con ironia Giusti nella didascalia che accompagna la foto del matrimonio. Nello scatto il conduttore e sua moglie erano molto giovani ma nei loro sguardi si percepisce il grande amore che li lega.

Dal sentimento così forte sono nati ben due figli, ai quali il conduttore della Rai è molto affezionato. Il primogenito Matteo è nato nel 2010 mentre la seconda figlia, Caterina, nel 2012. La splendida famiglia Giusti vive a Roma, la città natale del conduttore e il luogo dove l’artista svolge anche altre attività. In parallelo alla carriera nel mondo dello spettacolo, infatti, è proprietario di un club di tennis nella capitale.