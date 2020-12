Ha debuttato negli Stati Uniti recitando al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant in The Undoing (la serie prodotta da Hbo in onda in Italia su Sky Atlantic) e da poco è su Netflix in L’incredibile storia dell’isola delle Rose dove recita con Elio Germano, ma oggi non si parla dei suoi successi cinematografici. La giovane attrice Matilda De Angelis ha infatti deciso di mostrarsi al naturale sul suo profilo Instagram per parlare di un problema che affligge tantissime ragazze: l’acne.

“Le nostre paure ci possono paralizzare o possono diventare una grande forza”

Pubblicando questo selfie, dove i segni dell’acne sono ben evidenti sul bel volto della talentuosissima giovane, Matilda De Angelis ha voluto mandare un messaggio potentissimo di body positivity: “Ci sono cose che non si possono controllare e quest’anno ce l’ha insegnato bene. Ci sono cambiamenti che dobbiamo accettare nella nostra vita e, insieme ad essi, la percezione di noi stessi e del mondo che ci circonda. Accadono cose paradossali nella vita no? Bene, per me essere un’attrice e lavorare con il volto mangiato dall’acne è una di queste. Ogni giorno devo svegliarmi e presentarmi prima davanti allo specchio e poi davanti alla macchina da presa con tutto il carico emotivo che già comporta ed essere “splendida”, in parte e concentrata insieme a tutte le mie paure e insicurezze letteralmente a fior di pelle. Ci sono problemi ben più grandi nella vita, ne sono consapevole, ma volevo condividere questa piccola verità forse per sentirmi più forte, forse per accettarmi meglio. Le nostre paure ci possono paralizzare o possono diventare una grande forza, sta a noi scegliere la strada. E praticare tanta gratitudine per tutte le cose belle che ci accadono e magari, anche per quelle brutte”, ha scritto.

Selfie senza ritocchi: un segnale di body positivity

Matilda De Angelis comunque non è la prima ad aprirsi con i suoi fan per lanciare un segnale di auto accettazione, prima di lei sono tanti i volti celebri che si sono messi in mostra, con i segni dell’acne in primo piano, per dire basta allo stigma legato a questa problematica dermatologica.

Proprio l’altro giorno la modella Nina Agdal aveva parlato ai follower del problema di dermatite che la affligge, mentre già un anno fa Aurora Ramazzotti aveva mostrato il viso segnato dalle tracce dell’acne, scatenando un’ondata di messaggi prositivi.

Anche fuori dal nostro Paese, poi, le vip dello star system che non si sono preoccupate di mostrarsi “normali” sono molte: dalla cantante Lorde, alla bellissima top model Kendall Jenner, senza dimenticare Bella Thorne.