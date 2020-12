Ad ognuno la sua mascherina natalizia!

Le mascherine sono ormai diventate parte integrante del nostro outfit quando usciamo di casa. Sono fondamentali per la nostra sicurezza e non dobbiamo mai dimenticarle.

Quindi, perché non regalarle per Natale o non indossare un modello natalizio? In commercio, dai piccoli negozietti ai grandi marchi, ne esistono davvero di tantissimi tipi. In particolare, quelle che vi proponiamo qui presentano dei motivi natalizi e sono quindi perfette da indossare durante le festività imminenti.

Che siate fan di Babbo Natale o adoriate i colori e i pattern tipici del Natale, troverete sicuramente la mascherina natalizia più adatta a voi tra quelle che abbiamo selezionato.

Leggi anche 5 capi d’abbigliamento per uno stile parigino perfetto

Mascherina con albero di Natale di Kasanova

Se siete delle grandi amanti dell’albero di Natale sicuramente adorerete la mascherina proposta da Kasanova.

Questo modello, in poliestere ed elastan, è riutilizzabile e lavabile in lavatrice. Inoltre, i decori sono realizzati da Simone Bonetta, in arte B.Simo, in esclusiva per il marchio.

Foto Kasanova | Mascherina natalizia rossa albero lavabile e riutilizzabile

Gli “amici del Natale” sulla mascherina di Etsy

Etsy è sempre il sito giusto sul quale fare ricerche se pensate a dei regali di Natale handmade. Questa mascherina in particolare, oltre ad avere un prezzo piccolissimo, è realizzata in cotone e poliestere e sono presenti alcuni tra i personaggi più amati dei film natalizi più celebri, come il Grinch e Kevin McCallister di Mamma ho perso l’aereo.

Foto Etsy | Holiday face mask

La barba di Babbo Natale arriva sui dispositivi di protezione individuali

Probabilmente questa mascherina non è tra le più adatte per uscire a fare una passeggiata, ma questa proposta da Amazon può essere un ottimo regalo di Natale, oltre ad un modo divertente per far vedere ai bambini che anche Babbo Natale indossa la mascherina.

Il modello con le palline di Natale proposto da Daffy Mask

Se volete sostenere il made in Italy, potreste scegliere delle mascherine di Daffy Mask. Il brand ha pensato anche ad una versione natalizia con palline di Natale disponibile in nero e rosso.

I loro modelli sono formati da due strati di tessuto in uno speciale filato in polipropilene agli ioni d’argento permanenti che sono in grado di bloccare e distruggere, come si legge sul loro sito, gli agenti contaminanti.

La mascherina oro di Silvian Heach

A Natale vi vestite rigorosamente di rosso, ma non volete rinunciare ad un tocco dorato? Allora non dovete fare altro che scegliere la mascherina dorata proposta da Silvian Heach.

Questo modello, lavabile, è realizzato in 3 strati con feltro e delle bellissime paillettes dorate.

Foto Silvian Heach | Mascherina pailettes oro

Sportivi e natalizi con il modello proposto da Adidas

Per le super sportive che non vogliono rinunciare ad un tocco che renda subito tutto più natalizio, Adidas ha realizzato dello logo-mask in un rosso corallo super acceso e realizzate con almeno il 40% di materiali riciclati. Decisamente sporty, fashion e con un occhio di riguardo per l’ambiente.

I modelli natalizi di Legami

Legami propone sempre articoli decisamente sfiziosi e anche per questo Natale non è stata da meno.

La serie proposta dal marchio, che dovrebbe essere in edizione limitata, è composta da mask raffigurati alcuni tra i soggetti più amati del Natale. Oltre all’immancabile Babbo Natale troviamo infatti la renna Rudolph e i Gingerbread Man, i dolcissimi omini di pan di zenzero. Tra l’altro, sono adatte sia per adulti che per bambini dai 10 anni in su.