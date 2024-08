Effetto liscio senza phon e piastra: questa maschera magica la fai a 0 euro e funziona in modo pazzesco

Negli ultimi decenni la beauty routine ha allargato i suoi già ampi orizzonti, arrivando a riguardare persino il mantenimento della chioma, che sia lunga oppure medio/corta. Nelle profumerie, inesauribili reparti hanno iniziato a conferire ai capelli la dovuta attenzione, con shampoo specifici per la cute, per la pelle grassa oppure per una struttura secca, crespa o indefinita.

A questi si sono aggiunti i balsami, le maschere e persino gli scrub. Tutte formulazioni che, tuttavia, implicano un investimento in termini di denaro. La soluzione in tal caso è molto semplice. Un tempo si procedeva con rimedi homemade – ideati e collaudati dalle nostre antenate ed antenati – altrettanto efficaci.

Maschera lisciante homemade

Acquistare i prodotti in profumeria può comportare un grosso dispendio di denaro. Soprattutto laddove abbiate una chioma folta e lunga, sarà necessario un significativo quantitativo di prodotto affinché quest’ultimo faccia effetto sulle lunghezze. La cura dei capelli si traduce così in una condanna ed un impedimento, non certo di una pratica volta al benessere personale.

In sostituzione del prodotto di cosmesi è possibile preparare una maschera idratante ed illuminante homemade, la cui formulazione eliminerà il crespo, favorendo conseguentemente lo styling. La preparazione è molto semplice e soprattutto non implica l’utilizzo di molti ingredienti. Si tratta di prodotti facilmente reperibili e di matrice naturale. Parliamo dell’amido di mais, della comune acqua del rubinetto ed infine di un olio essenziale al tea tree oil.

Veniamo dunque a noi: come primo step prendiamo un pentolino, lo riempiamo di acqua fredda (uno o due bicchieri, a seconda della lunghezza della chioma) e lo posizioniamo sui fornelli. Aggiungiamo quindi un cucchiaio di amido di mais – conosciuto anche come maizena – e mescoliamo il composto a fuoco spento. Una volta uniformati i primi due ingredienti, attiviamo la fiamma ed attendiamo che la soluzione si addensi.

A questo punto, versiamo la maschera in una fondina e la lasciamo riposare in frigorifero per circa tre ore – meglio ancora se preparata il giorno precedente all’applicazione. Trascorso il tempo indicato, aggiungiamo cinque gocce di olio essenziale al tea tree oil e uniformiamo il composto. Siamo quindi pronti a nutrire i capelli con il nostro prodotto homemade.

Come procedere? Sul capello asciutto applichiamo la maschera sia sulla radice, sia ovviamente sulle punte. Lasciamo in posa per circa mezz’ora, dopodiché sciacquiamo con abbondante acqua tiepida o fredda. Possiamo continuare con shampoo e balsamo ed infine concludiamo con l’asciugatura. Di vitale importanza è l’utilizzo di un termo-protettore, in modo da salvaguardare la salute del capello.