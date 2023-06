Maschera illuminante alla carota: gli ingredienti da avere in casa

Con poche e semplici indicazioni, si può preparare un’ottima maschera alla carota e ridare luminosità alla propria pelle. Ecco cosa fare.

Durante l’estate, la pelle viene sottoposta ad agenti irritanti che rischiano di causare secchezza e fastidiosi inestetismi. Per ovviare al problema, è possibile procedere con l’uso di una crema idratante. Si tratta di prodotti particolarmente indicati che, se usati con costanza, sono in grado di rendere il viso luminoso come non mai.

I negozi mettono a disposizione diverse soluzioni di questo tipo, ma ci sono anche dei rimedi da preparare a casa che possono rivelarsi davvero efficaci. La maschera idratante alla carota, per esempio, realizzata con soli ingredienti naturali, aiuta la pelle ad assumere nutrienti indispensabili per il suo benessere, come antiossidanti e vitamine.

Avere un viso sempre luminoso grazie alla maschera alla carota: i passi per prepararla a casa

Non solo è divertente realizzare da soli i propri prodotti di bellezza, ma è anche utile. Così facendo, si evitano tutte le sostanze dannose usate in diverse creme presenti in commercio. Ovviamente, bisogna attenersi a indicazioni ben precise per non rischiare di ottenere un composto eccessivamente liquido o uno fin troppo secco.

Ingredienti

1 carota grande o 2 di dimensioni medie;

1 cucchiaio di miele;

1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva;

Limone (scegliere la quantità in base alle proprie esigenze).

Procedimento

La prima cosa da fare è sbucciare le carote e posizionarle in un frullatore in modo da ottenere un composto morbido, ma non liquido. Per rendere spalmabile il prodotto ottenuto, è necessario unirlo con l’olio e il miele. Bisogna fare molta attenzione al limone, che va aggiunto in questa fase. Una pelle secca necessita solo di poche gocce, mentre una più grassa avrà bisogno di entrare in contatto con una quantità maggiore.

In ogni caso, si consiglia di non superare il succo di mezzo agrume per non creare irritazioni. Una volta amalgamato il tutto, ci si troverà davanti a una crema omogenea, densa e con una scarsa componente d’acqua. Ciò renderà più facile la distribuzione sulla pelle del viso. Si potrà abbondare su zone critiche come il naso e il mento, mentre andranno evitati gli occhi e il contorno labbra.

I residui devono essere rimossi con acqua tiepida dopo una posa di 15 minuti. È preferibile tamponare il volto con asciugamani di cotone, senza ricorrere a tessuti sintetici. Non servirà molto tempo per assistere ai primi risultati. Con un’applicazione settimanale, già a seguito di qualche trattamento, sarà possibile notare a un netto miglioramento della luminosità della pelle. A lungo andare, i componenti della maschera aiuteranno anche a contrastare l’invecchiamento e la comparsa delle rughe.