Se Heidi Klum è la regina di Halloween, lei è la nostra queen del Natale

Heidi Klum regina indiscussa di Halloween? Sì, proprio così, ma a questo trono da brividi (con tanto di maschera da verme) risponde proprio lei, la nostra queen del Natale per eccellenza che, con un divertentissimo video social, ci ricorda che manca poco al giorno più magico dell’anno (e al grande ritorno della sua hit più celebre a tema!)…

Heidi Klum regina di Halloween, Mariah Carey risponde così…

It’s time! Mariah Carey dà un calcio ironico ad Halloween e spazza via pipistrelli e fantasmi con un promemoria tutto da ridere sui social! La star riserva ai fan un curioso video per ricordare a tutti che ormai manca poco, arriva il Natale e per l’occasione tornerà in testa la sua celebre canzone All i want for Christmas is you!

Un vero e proprio tormentone evergreen che incornicia la festa più magica dell’anno in ogni angolo del pianeta!

Vestita da strega, risata malefica e le pagine di un calendario a fare da countdown, Mariah Carey pedala e corre via da Halloween per volare verso il Natale e trasformarsi in una reginetta tutta rosso e scintille in sella alla sua renna, pronta a farci cantare e sognare come ogni anno! Avevate dubbi? Dopo lo show del 2020, noi no. E sentiamo già nell’aria quelle meravigliose note…