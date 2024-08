Maria De Filippi ha scelto la sua erede in tv, è una collega già presente a Mediaset: “Conduttrice brillante”

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, i fan della conduttrice al settimo cielo. È stata Maria De Filippi a sceglierla come erede.

Sarebbe stata Maria De Filippi in persona a individuare in lei la figura giusta e non è da escludere che possa essere proprio l’amata presentatrice a ricevere il testimone in futuro. Niente paura, perché la colonna portante del palinsesto Mediaset rimarrà al timone delle sue trasmissioni ancora per molto. Tuttavia, non è da escludere che, insieme ai vertici Mediaset, stia ragionando sul da farsi. La stima nei confronti della collega, in fondo, è totale e forse sarebbe l’unica a poter raccogliere un’eredità così pesante.

Secondo quanto riportato dal settimanale Mio, il passaggio di consegne potrebbe concretizzarsi già a partire dalla prossima stagione televisiva, quando le due condivideranno un nuovo spazio in prima serata. “Rappresenterà un momento cruciale per il piccolo schermo, forse una nuova era per la televisione italiana”, si legge tra le pagine della rivista. Ovviamente l’hype è schizzato alle stelle, cresce la curiosità tra i telespettatori col passare delle settimane.

Silvia Toffanin erede di Maria De Filippi? “È stata lei a sceglierla”

A luglio, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva, è stata annunciata anche l’edizione speciale di Amici, che vedrà per la prima volta insieme due pezzi da novanta di Cologno Monzese ovvero Maria De Filippi e Silvia Toffanin. In coppia, celebreranno i talenti sfrontati dal talent show e lo faranno per tre appuntamenti in prima serata. Il pubblico ovviamente non vede l’ora di ammirarle una di fianco all’altra.

“Possiamo dirvi che è stata proprio Maria a scegliere Silvia Toffanin come conduttrice del programma”, svela la redazione del settimanale Mio e aggiunge: “La Toffanin non vedeva l’ora di mettersi alla prova nel prime time della rete, probabilmente desiderosa di esplorare nuovi orizzonti di gloria televisiva”. Insomma, un’opportunità più unica che rara per la padrona di casa di Verissimo che, in futuro, potrebbe prendere il posto proprio della De Filippi.

Un’ipotesi sulla quale starebbero già riflettendo ai piani alti del Biscione: le voci circolano con insistenza. Almeno per il momento, comunque, non si intravede un addio all’orizzonte, probabilmente più in là. “Maria De Filippi ha fatto la sua mossa e ha scelto la sua erede, Silvia Toffanin”, è la sentenza della rivista. Non resta, dunque, che attendere per scoprire come e quando ciò si concretizzerà: i fan, ovviamente, restano in trepidante attesa di saperne di più.