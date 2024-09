Maria Chiara Giannetta, triste svolta: cosa è successo all’attrice

La triste svolta per l’attrice Maria Chiara Giannetta: la preoccupazione del pubblico per la star del momento.

Maria Chiara Giannetta è impegnata a lavoro con tante serie importanti fra Rai e Mediaset. A breve tornerà a interpretare dei personaggi tanto amati come il Capitano Anna Olivieri in “Don Matteo” 14 e la detective speciale Blanca in “Blanca 3”.

Approderà anche su Canale 5 con la terza stagione di “Buongiorno mamma” e su Sky con la nuova serie “Rosa Elettrica”. Un altro impegno sarà quello con il collega Pierpaolo Spollon nella serie “Costiera” su Amazon Prime Video.

Insomma, per la Giannetta ce n’è di carne al fuoco ma in mezzo a tutte queste belle novità c’è anche una triste svolta.

Maria Chiara Giannetta e la triste svolta che la riguarda

Una lettrice di Nuovo Tv ha scritto a “La Posta” di Alessandro Cecchi Paone, professandosi fan dell’attrice ma sollevando anche un dubbio o meglio una preoccupazione relativa alla star del momento.

La lettrice ha scritto: “Ho l’impressione che la stiano spremendo come un limone. […] Non è che rischia di bruciarsi?”. Il famoso giornalista ha risposto alla lettrice dicendo che l’espressione “spremuti come i limoni” proviene dall’America.

Il senso di questa espressione è “finché una cosa funziona meglio insistere”. Dunque, proprio per il grande successo ottenuto dalle serie tv in cui recita la Giannetta, ha fatto in modo che venisse scelta per tanti altri ruoli. Inoltre, ha scagliato una lancia a favore dell’attrice.

Paone ha scritto, riferendosi ad alcune attrici: “Alcune di loro, di vero talento e resistenza psicofisica, durano a lungo. Speriamo che sia anche il caso di Maria Chiara, se lo merita proprio”. La foggiana infatti ha dato prova di essere anche una brillante conduttrice nel Festival di Sanremo 2022 quando Amadeus la scelse come co-conduttrice.

Per far capire meglio il concetto ha anche fatto l’esempio di Jannik Sinner, il tennista dei record. Essendo ora un periodo di grande successo per lo sportivo, tante aziende e brand lo stanno scegliendo come volto pubblicitario.

Dunque per Maria Chiara Giannetta si preannuncia un periodo ricco di lavoro ma Paone è fiducioso che resisterà a tali pressioni. È un’attrice che sta dimostrando il suo talento e la sua versatilità interpretando in modo brillante qualsiasi personaggio, dal più simpatico al più drammatico.

Non a caso viene scelta per serie di grande successo di cui vengono confermate stagioni e stagioni (vedi “Don Matteo“, “Blanca” e “Buongiorno mamma”). Ma il pubblico non vede l’ora di vederla anche nei panni dei nuovi personaggi che interpreterà nelle serie su Sky e su Amazon Prime Video.