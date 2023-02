5 validi motivi per guardare Mare Fuori

Appena è uscita abbiamo capito che valeva la pena mettersi comodi sul divano, magari con una sana dose di popcorn. Se non l’avete già fatto, vi diamo almeno 5 buoni motivi per guardare Mare Fuori, la serie diretta da Ivan Silvestrini giunta alla terza stagione (sicuramente tra i titoli da vedere subito) e disponibile su RaiPlay! Ecco tutto quello che dovete sapere per capire che… non potete assolutamente perderla e passare oltre!

Perché guardare Mare Fuori è la scelta giusta

Foto Instagram | @lameravigliadimary

La serie tv Mare Fuori è disponibile su RaiPlay, in onda anche su Rai2, e almeno 5 motivi ci spingono a dirvi che sì, è proprio un titolo da non perdere!

Partiamo subito dal primo buon motivo, il cast. Sul set di Mare Fuori si avvicendano giovani attori che hanno fatto subito breccia nel cuore di migliaia di fan, e il successo dei vari interpreti trabocca sui social complice quell’aria di “volti della porta accanto” che ce li fa amare alla follia, dal primo all’ultimo!

Il secondo motivo per cui guardare la serie tv è senza dubbio la trama, densa di accenti emozionanti e immersa nel racconto della vita di giovanissimi detenuti nell’istituto di pena minorile di Napoli. È proprio dall’Ipm al resto del mondo che il fascino di questa narrazione tra sogni, paure, gioie e dolori dei ragazzi ci cattura fino a farci letteralmente innamorare della storia!

Un inno al cambiamento (in meglio): non possiamo non dire che Mare Fuori contiene un importante messaggio che invita a seguire il cuore nel segno del “tutto è possibile”. Anche quando ogni cosa sembra perduta, c’è sempre un modo per recuperare e rimettersi sulla giusta strada. Mare Fuori docet: c’è sempre posto per il riscatto, anche dopo aver combinato guai…

Storie d’amore dal set alla realtà. Il quarto motivo per cui guardare Mare Fuori ci piace assai: alcune coppie e alcune amicizie fioriscono tali anche lontano dalla macchina da presa, come la storia d’amore tra due dei protagonisti, Maria Esposito e Antonio Orefice, nella serie rispettivamente Rosa Ricci e Totò! Si amano davvero e le loro foto sui social dimostrano che sono una coppia dietro i riflettori, si sarebbero innamorati proprio durante le riprese…

Tra i buoni motivi per cui vedere la serie vi diamo un’altra chicca: il buongiorno si vede dal mattino, e se avete sentito la colonna sonora (indimenticabile) della serie, ‘O mar for, avete già capito che tutto ciò che vedrete vi rapirà, dal primo all’ultimo episodio. La sigla è così coinvolgente che ci fa amare ogni scena, a partire dalle prime note della canzone che apre ogni stagione!