Mara Venier, l'annuncio che tutti stavano aspettando: "Ammetto che..."

Mara Venier ha fatto un annuncio importante. Finalmente la conduttrice ha pronunciato quelle parole che tutti i suoi fan stavano aspettando: adesso non c’è più alcun dubbio.

Mara Venier ha iniziato le sue vacanze e in una recente intervista ha parlato di una cosa molto importante. Ha fatto l’annuncio che tutti stavano aspettando e che chiarisce definitivamente cosa aspettarsi in futuro. La conduttrice è amatissima e proprio per questo i suoi fan non vedevano l’ora di sentire queste parole. Nonostante il grande dolore che ha vissuto, zia Mara non ha perso la voglia di lavorare.

Nel corso dell’intervista rilasciata all’ANSA prima di presentare il Premio Biagio Agnes, ha spiegato cosa accadrà con la prossima stagione televisiva. Ha chiarito che la sua posizione nel programma della domenica è parecchio salda, dunque, la rivedremo sicuramente.

Mara Venier dà la conferma: ormai è deciso

Zia Mara ha chiarito che “Squadra vincente non si cambia“. Il succo del discorso tenuto è proprio questo: la conduttrice ha spiegato che a breve riprenderà a lavorare insieme al suo gruppo, che è sempre lo stesso con cui c’è una grande sintonia. La Venier ha anche spiegato che con il nuovo direttore del daytime Rai, Angelo Mellone, ha già avuto diversi incontri positivi.

“Dobbiamo cominciare. Ammetto che ancora non c’ho messo la testa sopra. Ho appena finito“, queste le parole della Venier. Si ricomincia a lavorare, non prima però di essersi goduta un po’ di riposo. L’ultimo periodo per la conduttrice di Domenica IN, in particolare, non è stato affatto semplice.

La conduttrice ha perso il genero, Pier Francesco Forleo, marito della figlia Elisabetta, e l’amico Gianpiero Raveggi. Due lutti che l’hanno molto addolorata. Ciò nonostante non si è mai fermata, dimostrando di essere una grande professionista.

L’ultima puntata di Domenica IN è arrivata poco dopo il decesso del marito della figlia e la Venier, nonostante il grande dolore che stava vivendo, ha deciso di condurre comunque quella puntata, sorprendendo il pubblico per la forza e tenacia dimostrate. In quell’appuntamento è stata costretta a lasciare lo studio: improvvisamente la commozione è stata tale che ha preferito uscire.

Quando è rientrata ha voluto spiegare al suo pubblico quanto fosse stato difficile per lei essere lì, ma non avrebbe mai abbandonato i telespettatori per l’ultimo appuntamento. Le parole di zia Mara in quell’occasione hanno ricevuto l’applauso di tutti: non è così scontato avere una tale empatia con il pubblico.