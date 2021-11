Mara Venier ha fatto preoccupare il suo pubblico con una caduta a Domenica In durante la diretta del 21 novembre. Dopo il brutto incidente, la conduttrice ha rotto il silenzio con un post su Instagram – il primo dopo quanto successo – per spiegare a tutti come sta.

Come sta Mara Venier dopo la caduta a Domenica In

“Grazie a tutti per i messaggi… poteva andare peggio… sto bene, #bernoccolo“. Lo scrive Mara Venier nel suo primo post Instagram dopo la brutta caduta a Domenica In, costatale una distorsione e una botta in testa.

La conduttrice si è mostrata sui social con un vistoso bernoccolo, dopo la parentesi di spavento che ha invaso gli studi e il cuore dei fan.

E in uno scambio di battute con Michelle Hunziker, intervenuta a darle sostegno via social, a regina della domenica Rai ha risposto senza troppi giri: “Non ho parole, urge esorcista“…

L’incidente si è verificato durante una pausa pubblicitaria e, dopo aver lasciato temporaneamente le redini del programma a Pierpaolo Pratelli, Mara Venier è tornata davanti alle telecamere, claudicante e con un impacco di ghiaccio sulla fronte. “Sono caduta – ha spiegato – voglio rassicurare soprattutto mio marito che in questo momento non è neanche in Italia. Va tutto bene, Nicola. Un finale da “The show must go on“…