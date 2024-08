Manuela Arcuri, l’annuncio che fa piangere i fan: dopo anni, sta per accadere nuovamente

Attrice 47enne con un passato da modella, Manuela Arcuri è una delle donne più amate di questi anni 2000, uno dei volti che ha decisamente dominato il mondo dello spettacolo italiano. Arrivata alla popolarità praticamente da adolescente, posando come modella per fotoromanzi e non solo, ha intrapreso gli studi di recitazione, arrivando a partecipare a diversi film e programmi televisivi.

Senza dubbio, coi calendari alla fine degli anni ’90, si è imposta come icona di sensualità e bellezza del mondo dello spettacolo italiano, diventando poi a inizio degli anni 2000 un volto fisso delle fiction Mediaset, tra Carabinieri, L’onore e il rispetto, Il peccato e la vergogna e tanti altri progetti. Talento, fascino, eleganza, bellezza infinita, un corpo da sogno e curve da capogiro hanno fatto innamorare milioni e milioni di italiani, di ogni sesso ed età.

Da diverso tempo è lontana dai riflettori, ma il pubblico non si è di certo scordato di lei, né del suo talento né della sua infinita bellezza: per questo, al nuovo commovente annuncio arrivato dalla Arcuri tramite i social, il web è andato letteralmente in visibilio.

Il commovente annuncio di Manuela Arcuri: torna dopo tanti anni, i fan pazzi di gioia

Tramite un nuovo video pubblicato sul suo profilo Instagram, riprendendo un servizio andato in onda sul TG5, Manuela Arcuri annuncia anche sul web il suo ritorno sul set cinematografico; l’attrice è pronta a lanciarsi con entusiasmo in una nuovissima avventura.

“Ebbene sì amici, tra pochissimi giorni inizierò le riprese del mio prossimo film! Sono felicissima e super emozionata di essere la protagonista in un cast d’eccezione internazionale! Mi avete aspettata e non vi deluderò” il messaggio dell’attrice, piena di entusiasmo e più determinata che mai, affidato alla didascalia del post. L’Arcuri reciterà in Tradita, pellicola tratta dall’omonimo romanzo e diretta da Gabriele Altobelli per una produzione Mattia’s Film, al fianco di star internazionali come Fernando Lindez, William Levy, Angela Molina e Giancarlo Giannini.

Le riprese si svolgeranno tra Roma e le Marche: un ritorno sul set davvero entusiasmante per l’attrice di Frosinone, e che ha già scatenato l’entusiasmo dei fan. Al post pubblicato su Instagram sono arrivati in men che non si dica tantissimi like, oltre che commenti e complimenti da parte dei fan; l’Arcuri sta tornando e tutti sono di nuovo pazzi di lei.