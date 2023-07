Manuel Agnelli, avete capito chi è la figlia? Anche lei un nome della musica italiana

Esce il quinto singolo dell’Album numero uno di Manuel Agnelli, “Lo sposo sulla torta”, la sorpresa si trova all’interno. Ma c’è una sorpresa, la figlia del cantante, chi è?

Il disco, infatti contiene un brano cantato in duetto dal solista e dalla figlia di lui, la cantante Vaselyn Kandynsky, una rivelazione che non sono riusciti a tenere nascosta a lungo nonostante i tentativi. L’Album si intitola Ama il prossimo tuo come te stesso, è il primo del cantante Manuel Agnelli, l’artista che ha creato scompiglio nel mondo del rock nostrano con gli Afterhours, ora ha intrapreso un percorso da solista.

La decisione del cantante è maturata nel periodo di ristrettezze da lockdown e sta continuando con convinzione coinvolgendo la figlia in questa avventura. “Lo sposo sulla torta” è il quinto singolo che sta già girando con successo nelle radio e non solo, grazie al videoclip che ha portato alla luce un mistero.

I fan già da tempo si chiedevano chi fosse la cantante che presta la sua voce nel duetto con Manuel. La risposta è stata sorprendente, si tratta proprio di Emma, in arte Vaselyn Kandynsky, che appare anche nella tracklist presente sull’Album.

Il duetto tra padre e figlia: Manuel Agnelli ed Emma

L’annuncio del cantante solista è comparso come un fulmine a ciel sereno sul suo profilo Instagram. L’artista ha comunicato ai suoi numerosi follower che il singolo “Lo sposo sulla torta” è eseguito in duetto con sua figlia nota con lo pseudonimo Vaselyn Kandynsky. Un brano, dice il cantante, per cercare di riunire le persone che si sono perse sentimentalmente parlando.

“Ho pensato a diverse soluzioni e ho chiesto un parere a mia figlia che in quel momento era di fianco a me… “Chi potrebbe essere così cool da cantare questo pezzo conservandone la leggerezza ma mettendoci grande intensità allo stesso tempo?”… E lei scherzando, come fa di solito: “Nessuno è più cool di me, nobile vecchiaccio…”

Il cantante e papà, ha capito subito che aveva proprio ragione e nessuno poteva essere migliore di lei per quel ruolo. All’inizio i due hanno pensato di mantenere anonima la sua identità ma poi il video ha iniziato a circolare e il segreto non poteva essere mantenuto a lungo.

Emma ha la sua band e si chiama proprio Vaselyn Kandynsky, ha quindi continuato a mantenere lo stesso nome per “difenderla dalla triste merda dei social […] ma quando, presi dall’entusiasmo, abbiamo deciso di girare il video e abbiamo visto le prime immagini, abbiamo capito che sarebbe stato inutile continuare a mantenere l’anonimato…Non perché mi somiglia tanto, ma perché Emma spacca. Spacca e basta”.

La figlia di Manuel Agnelli è un’artista a 360°, oltre ad essere una cantante piena di carisma e talento, Emma frequenta una scuola di fumetto dimostrando di avere ottimi doti da disegnatrice. L’arte è, evidentemente, nel DNA della famiglia e sicuramente non si fermerà qui, “Lo sposo sulla torta” conquista e lascerà il segno nella vasta giungla della musica italiana.