Mantenere l’abbronzatura per tutto settembre: pochi piccoli trucchi per apparire in formissima

Con l’arrivo di settembre, l’abbronzatura può svanire velocemente se la pelle non viene trattata nel modo corretto: i trucchi dell’esperta.

In molti vorrebbero che, con l’arrivo dell’autunno, il colorito estivo che abbiamo acquisito con cura non svanisse con l’abbassarsi delle temperature. Per quanto sia un desiderio comune, in pochi si comportano in modo e maniera che questo accade, ma rinunciano all’impresa pensando che sia una cosa troppo impegnativa. In realtà, per mantenere l’abbronzatura per tutto settembre basterebbe adottare qualche semplice accorgimento, che purtroppo, la maggior parte delle persone ignora.

Si cura davvero tanto l’abbronzatura estiva con creme protettive, abbronzanti e doposole, lasciando la nostra pelle a se stessa nel periodo di settembre, pensando che questa, debba fare il suo processo naturale. In realtà è vero, ma in molti evitano addirittura di esfoliare ed idratare la pelle con la convinzione che queste pratiche favoriscono la perdita di colore: niente di più sbagliato. A spiegarci la questione nel dettaglio è stata Giulia Penazzi, farmacista, dottore di ricerca in Biotecnologia degli alimenti e Specialista in Scienze e tecnologie cosmetiche, e autrice di Invecchiare non è una colpa (Edizioni Lswr).

Come mantenere l’abbronzatura per tutto settembre: i consigli dell’esperta

Parola d’ordine? Esfoliare. Per quanto possa sembrare un controsenso, utilizzare uno scrub per la pelle favorisce il mantenimento dell’abbronzatura, e non il contrario. Oltre a questo, anche una corretta idratazione è estremamente importante, proprio come lo è nelle temperature più fredde. A darci una spiegazione è stata la dottoressa, che come si legge in Ok Salute, è pronta a sfatare diversi miti al riguardo.

“La nostra pelle inizia a cambiare già in estate – ci spiega Giulia Penazzi -. Per proteggersi dagli effetti dannosi dei raggi ultravioletti, infatti, inizia a produrre la melanina (che dona il colore bronzo) e aumenta anche la sintesi di cheratina. Cheratina e melanina lavorano insieme per proteggere la cute dai possibili danni del sole, ma dopo l’estate, quando la cute smette di produrre melanina, l’accumulo di cheratina prevale e spegne il colorito del nostro incarnato”. L’esfoliazione della pelle non ha alcuna azione contro i melanociti, ossia i responsabili del colorito, ma al contrario ”Con lo scrub eliminiamo solo i cheratinociti, ossia lo strato corneo esterno, che contengono sì un po’ di melanina ma, per così dire, ormai datata, invecchiata. Con lo scrub acceleriamo semplicemente un processo di esfoliazione che avverrebbe naturalmente nei 2-3 giorni successivi”. Alla luce di ciò, è consigliato, almeno una volta a settimana, l’esfoliazione della pelle; questo può avvenire sia con prodotti chimici che naturali.

Infine, la dottoressa ci tiene a precisare l’importanza dell’idratazione: “Utilizzare la crema idratante tutti i giorni è importantissimo per mantenere l’abbronzatura più a lungo ed evitare che ci sia un’esfoliazione della pelle più evidente”.

Per mantenere l’abbronzatura invece, è consigliato l’utilizzo di prodotti contenenti la Vitamina C. “È utile perché ha una forte azione antiossidante, quindi anti-age, riduce la formazione di melanina in eccesso e scongiura l’insorgenza di macchie cutanee quando l’abbronzatura diminuisce per poi scomparire. Possiamo utilizzare i prodotti contenenti vitamina C in combinazione alle creme idratanti a base di acido ialuronico. Questo mix donerà elasticità alla pelle e creerà un effetto vellutato”.