Manila Nazzaro, Miss Italia 1999, e l’ex calciatore Lorenzo Amoruso sono stati una delle coppie più amante dell’edizione di Temptation Island andata in onda la scorsa estate. La bellissima conduttrice e lo sportivo sono usciti più innamorati che mai dalla trasmissione condotta da Filippo Bisciglia che mette alla prova relazioni talvolta traballanti.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso a Temptation Island

Nazzaro, che ha già due figli, aveva deciso di partecipare per capire se il suo compagno fosse finalmente pronto, alla soglia dei cinquant’anni, ad impegnarsi definitivamente con lei, trasferendosi a Roma dove lei lavora e dove i figli vanno a scuola, e, perché no, mettendo su famiglia insieme.

Non sono mancati gli screzi: Amoruso vive e lavora a Firenze e si era sentito spesso sminuito nella sua professione e nella sua serietà ascoltando gli sfoghi della fidanzata, ma l’amore alla fine ha trionfato e i due sono usciti insieme dalla trasmissione, passando un’estate romantica a due con la promessa di un impegno maggiore da parte di entrambi.

Che regalo di compleanno!

Ieri, in occasione del 43° compleanno di lei, è finalmente arrivata la proposta tanto attesa: è stata la stessa Manila a condividere un selfie di lei e il suo futuro marito mentre indossa il meraviglioso anello di fidanzamento. Come ha dichiarato a Il Giornale, “Dopo Temptation Island la nostra coppia è diventata più solida. Non me l’aspettavo, è stata un’emozione fortissima, mi ha dato l’anello mentre stavo stirando”. D’altronde Amoruso l’aveva detto a Temptation Island: “Io questa me la sposo”. Detto, fatto.

La coppia è molto amata perché rappresenta la rinascita dopo i quarant’anni nonostante le avversità e gli ostacoli della vita. Manila Nazzaro, infatti, ha alle spalle un matrimonio fallito con l’ex calciatore Francesco Cozza, che da quanto è trapelato durante il reality, non si è concluso nel migliore dei modi, mentre Lorenzo Amoruso è stato il classico calciatore playboy.

Ora non resta che aspettare il matrimonio da favola e forse, chissà, l’arrivo di un bambino: entrambi hanno dichiarato che non è un’eventualità da escludere.