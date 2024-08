Manicure perfetta per Ferragosto, questi sono i colori più in voga per l’estate

Come deve essere la manicure per essere di tendenza in questa estate 2024? Ecco i colori delle unghie da avere a Ferragosto. Qual è il nail trend dell’estate in corso? Quali colori sfoggiare a Ferragosto, nella festa che segna la parte centrale della stagione? Ogni periodo ha le sue tendenze anche in fatto di unghie … Leggi tutto

Come deve essere la manicure per essere di tendenza in questa estate 2024? Ecco i colori delle unghie da avere a Ferragosto.

Qual è il nail trend dell’estate in corso? Quali colori sfoggiare a Ferragosto, nella festa che segna la parte centrale della stagione? Ogni periodo ha le sue tendenze anche in fatto di unghie e la manicure, per essere perfetta, non deve per forza limitarsi a quella classica.

C’è chi ama la manicure tradizionale, con lo stile francese che non tramonta mai ed è sempre segno di eleganza e raffinatezza. Ma chi vuole andare oltre il french manicure può spaziare e sperimentare le ultime novità della moda. In estate, i colori scelti per le unghie generalmente vanno ad esaltare l’abbronzatura.

Si tratta sempre di tonalità più brillanti e accese rispetto al resto dell’anno. In questa stagione si può osare di più e puntare su qualcosa di maggiormente appariscente ed estroso. Scopriamo le tendenze dell’estate 2024 e come realizzare delle unghie fantastiche in modo da sorprendere tutti.

La manicure dell’estate 2024: i colori di tendenza e come farla da soli

Il monocolore tende a prevalere tra le varie proposte che pullulano in questi mesi estivi. Le unghie monocromatiche ritornano ad essere protagoniste e la direzione è quella della semplicità. Via, dunque, disegni ridondanti e colori eccessivamente accesi, la scelta si orienta verso un effetto di leggerezza e di delicatezza. Molte desiderano che le unghie riflettano un’idea di pulizia e cura del dettaglio, ma in modo naturale.

Le nuances nude o rosate sono quelle preferite dalla moda di quest’anno. Alle quali aggiungere uno strato di smalto trasparente come top che dona lucentezza e un tocco di raffinatezza. Per realizzarle così non basta soltanto passare lo smalto trasparente. Bisogna preliminarmente levigare ogni unghia e poi stendere uno strato di smalto nude.

Il top coat trasparente serve, oltre cha a fissare meglio la base sottostante, anche come protettivo e rafforzante. Dona anche uniformità al tutto con un effetto davvero bello, semplice, naturale, che si adatta ad ogni outfit e quindi anche ad ogni occasione. Le unghie nude sono un passpartout che libera dall’incombenza di badare troppo alla cura di questa parte del corpo. La primissima operazione da fare, prima ancora di levigare le unghie, è però quella di limarle e di ridefinire le cuticole.

Se si vuole osare un po’ di più si può optare per uno smalto nude fluorescente che donerà un effetto gelatinoso e quindi di ulteriore brillantezza. Per le donne di una certa età, ma anche per chi ama lo stile vintage, c’è anche il nude perlato che fa subito bon ton. Infine i colori lattiginosi e le unghie della tonalità vaniglia sono un’opzione interessante ad ogni età, a cominciare dalle teenagers a cui regalano un’aria fresca e sempre tanto naturale. Chi vuol puntare sulle decorazioni, può scegliere fiorellini delicati posti sulla trasparenza o un semplice puntino di rosa sempre sul top coat vetrato.