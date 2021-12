Capodanno alle porte e poche idee per le unghie? No panic! Ecco tutto quello che abbiamo scovato sui social tra le migliori tendenze nail art 2022, per brillare con una manicure delle feste davvero wow… che le vostre amiche invidieranno!

Manicure di Capodanno: le migliori nail art delle feste

Uno dei look consigliati per le feste, al top tra le tendenze per Capodanno e tutto il 2022, è l’effetto extra sparkle. Unghie scintillanti come non mai grazie a una generosissima cascata di glitter che ameremo senza condizioni, proprio come la nail art a scacchi che potrete scegliere per le grandi occasioni…

Che dire del favoloso gioco di luci creato dall’abbinamento tra bianco e oro su base nude? Una nail art che conquista senza se e senza ma, smalto dopo smalto…

Per la notte di San Silvestro ci siamo innamorate di questo strepitoso verde intenso, dal carattere avvolgente e super caldo impreziosito da dettagli gold. Lasciatevi tentare dalle decorazioni foglia oro, magiche scaglie dorate che trasformano la manicure in una fiaba…

Scegliendo la prossima nail art, le vostre unghie “confetti glitter” scateneranno una vera mania, ma occhio agli effetti collaterali: creano dipendenza!

Una declinazione ancora più romantica, perfetta per chi ama un look delicato ma di sicuro successo, è la variante che unisce la manicure confetti glitter al classico che ameremo per sempre: il french!