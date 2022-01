Il rimedio beauty fai da te contro le mani screpolate

Il rimedio beauty fai da te per le mani screpolate? Molto più semplice di quanto immaginiate! Ecco il segreto di bellezza per combattere le insidie dell’inverno e avere sempre un aspetto curato e impeccabile. A prova di gelo.

Mani screpolate: il fai da te perfetto

Se anche voi soffrite di costanti e fastidiosissime screpolature invernali sulle mani, siete nel posto giusto per scoprire un rimedio naturale facilissimo da replicare e usare ogni volta che serve. Pronto in pochi istanti, per donare alle mani tutta l’idratazione e l’elasticità perdute a causa delle insidie di agenti come il freddo, è un vero toccasana per combattere uno dei problemi più comuni della stagione.

La soluzione fai da te da non perdere è… l’olio di calendula! Fin qui tutto chiaro, ok, ma come usarlo sulle mani screpolate per ripararle e proteggerle?

L’olio di calendula, con le sue proprietà antinfiammatorie, emollienti, cicatrizzanti e lenitive è l’ideale per la pelle arrossata, contrasta le irritazioni e le ragadi ed è un ottimo alleato per prevenire e curare.

Il procedimento da seguire per ottenere il massimo risultato consiste in pochi passaggi. Basta immergere le mani in circa 400 ml di acqua tiepida con 10 gocce di olio di calendula, lasciarle in ammollo per 15 minuti et voilà, il gioco è fatto!

Questo portentoso rimedio, da fare 1-2 volte alla settimana o una volta al giorno a seconda delle necessità, renderà le mani morbide e vellutate. E addio screpolature!