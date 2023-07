Mani ruvide e dolenti a causa dei calli: come rimediare a casa e prevenire la comparsa

Le mani ruvide per i calli non sono certo piacevoli e possono essere anche dolorose. Fondamentale è quindi prevenirne la comparsa.

Ci sono tecniche e rimedi da adottare ogni giorno per evitare che le mani diventano rugose, dolenti e piene di calli. Oltre alla prevenzione è possibile rimediare a casa, ma ciò che conta è intervenire subito. Più un callo staziona sulla mano, più diventa duro e difficile da eliminare. A quel punto sarà necessario rivolgersi ad un esperto.

I calli non sono una cosa riservata solo a coloro che fanno lavori manuali, basta semplicemente fare la stessa azione per un tot di tempo con la stessa mano per vederne spuntare uno. Ci sono sicuramente soggetti che ne soffrono di più ed altri meno ma capita a tutti, almeno una volta, di ritrovarsi un callo sulla mano.

Calli, come prevenirli ed eliminarli a casa

È importante differenziare i calli dai duroni. Mentre i primi hanno una zona centrale dura e la parte circostante rossa e infiammata e possono fare anche molto male, i duroni invece sono ispessimenti della pelle dovuti ad esempio ad una pressione continuativa nel tempo, tipica di chi fa determinati lavori o ripete azioni meccaniche.

La causa più frequente della comparsa di calli e duroni è sicuramente la ripetizione di determinate azioni ogni giorno. Questi possono comparire sia sul palmo della mano che sulle nocche. Tra i fattori correlati ci sono età avanzata, pelle secca ed uso improprio di strumenti.

Problemi simili possono capitare agli studenti quando scrivono sempre con la penna, a chi fa un lavoro che implica uno sforzo, ma anche durante lo sport, come quando si tiene continuamente la racchetta di tennis in mano o si fanno i pesi in palestra. Oppure quando si fanno spesso le pulizie di casa e si usa sempre la stessa mano. Insomma, è una condizione che può interessare veramente tutti in situazioni diverse.

Oltre al fastidio del callo e al disagio estetico c’è anche dolore, tanto che non si riescono più ad usare le mani, soprattutto quando ce ne sono molteplici. Per rimediare si possono usare creme idratanti contro l’ispessimento del derma, cerotti protettivi che vanno a ridurre progressivamente il problema o acido salicilico. Quest’ultimo è un vero toccasana che porta subito miglioramenti (tranne in coloro che soffrono di diabete o hanno disturbi medici e devono quindi rivolgersi ad un esperto).