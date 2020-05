Finalmente sul sito di Mango c’è la collezione estate, i nuovi modelli del marchio di fast fashion spagnolo sono in colori chiari e tessuti impalpabili, in materiali traspiranti come il cotone e il lino, in tante forme e sfumature. Diamo un’occhiata insieme alle categorie più interessanti e a qualche idea da cui prendere spunto per i nostri look estivi. Da Mango vestiti per ogni occasione!

I vestiti: lunghi e minidress

L’abito chemisier con cintura in vita è di grande tendenza e Mango con la collezione estate non delude: maxi dress con pieghe e arricciature sulle gonne lunghe, in colori chiari e tradizionali come il bianco e il beige, sono alternati a stampe a mini o maxi fiori per i vestitini, con spalline sottili o maxi maniche a palloncino.

L’abbondanza di stoffa per maniche e gonne larghe è il comun denominatore da Mango: i vestiti sono gonfi ma leggeri e confortevoli e ricordano quelli del Far West ottocentesco.

I completi: blazer e pantaloni

I completi giacca e pantaloni di Mango sono in lino o cotone, a righine verticali sottili bianche e beige e soprattutto in colori pastello.

Tra la moda donna Mango troverete giacche due bottoni o doppio petto con spalline strutturate in lilla, il colore più di tendenza della stagione, giallo crema, verde acqua, celeste e rosa.

Il pantalone è corto a metà coscia in lino, a sigaretta o a gamba larga tagliato a metà polpaccio, estivo e glamour, perfetto da abbinare a sandali bassi, infradito o zeppe in rafia e cotone: le calzature tipiche dell’estate.

In alternativa ai colori pastello Mango propone completi con cinture in vita in rosso acceso e verde erba, per un look caldo e brillante.

Mango collezione estate: top e camicie

I top e le camicie di Mango per la collezione estate sono leggeri e ampi, con maniche a sbuffo, tagli a scamiciata cuciti e arricciati sotto al seno con bottoncini e colletti da scolaretta oppure in formato over size in lino con collo alla coreana, come nel caso della camicia verde acceso in lino a maniche lunghe.

Il bianco e il beige, uniti alle nuance pastello, spiccano anche tra la moda donna “per sopra”, ma non mancano fiori tropicali, fiorellini in stile porcellana bianca e celeste, ruches leggere e laccetti naive.

Vi piace il pizzo San Gallo? Troverete camicette e top che fanno al caso vostro, con bordi ricamati e stoffe abbondanti e sblusate, per outfit ricercati e femminili.

Le Gonne Mango: mini e maxi

Le gonne di Mango per la collezione estate sono gitane e in tessuti leggerissimi, oppure in denim e di diverse lunghezze per look urbani più sportivi.

Si va dalle longuette alle minigonne, dalle gonne al ginocchio a quelle con fondo asimmetrico più lungo dietro e più corto davanti.

La scelta è tra mini-stampe floreali dai toni pastello o mono colore sui toni neutri: beige, rosa antico, verde salvia, bianco sporco e colori nude con cinture in vita, plissettature e pieghe.

La parola d’ordine è comodità e le gonne Mango sono perfette per le nostre vacanze estive!

Gli accessori Mango: borse e gioielli d’antan

E infine gli accessori, per completare e arricchire i nostri look Mango dalla collezione estate. Se da Mango i vestiti sono ampi e morbidi, le borse sono invece rigide e piccole.

Il formato baguette è tornato alla ribalta direttamente dagli anni ’90, in pelle a stampa coccodrillo e colori accesi, insieme alle mini bag a spalla o a mano in sfumature pastello, ai modelli a secchiello intrecciati in stile Prada o Bottega Veneta in cuoio e legno e alle borsette in paglia, immancabili per l’estate.

Aggiungete poi collane lunghe e sottili o maxi orecchini argentati o dorati, da abbinare a fasce e foulard o a cerchietti imbottiti in stile vintage. Anche per gli accessori Mango propone una collezione estate piena di oggetti e oggettini che vorremo comprare uno per uno!