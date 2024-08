“Manchi solo tu”, Marina Di Guardo sui social: la foto che ha commosso tutti

Esperta di moda ma anche famosa scrittrice, Marina Di Guardo è molto attiva sui social, in particolare su Instagram dove vanta quasi 700 mila follower, ai quali dedica messaggi e condivisioni dei momenti più salienti della vita e della sua carriera. Marina non è “solo” la mamma della nota influencer Chiara Ferragni ma un’imprenditrice nota e una donna che ha avuto molta forza nell’affrontare momenti molto difficili.

Si ritiene che sia stata lei la fonte d’ispirazione delle figlie, infatti oltre a Chiara sappiamo che anche Valentina ha una splendida carriera come modella e influencer, mentre la figlia minore, Francesca, ha seguito le orme paterne, studiando per diventare dentista. Marina Di Guardo, classe 1961, inizialmente orienta la sua carriera nel mondo della moda, anche se coltiva la passione per la scrittura. Quando però Chiara compie 15 anni, il matrimonio con Marco Ferragni finisce e la donna dedica tutte le sue energie alla famiglia, senza provare rimorsi per le rinunce conseguenti.

Marina Di Guardo il post su Instagram commuove i fan, a chi è dedicato?

Imprenditrice e modella, Marina Di Guardo ri-scopre solamente più avanti il suo talento nello scrivere, infatti nel 2012 esordisce con un libro inizialmente pubblicato da una piccola casa editrice. Poi arrivano i contratti con Feltrinelli e infine con Mondadori, divenendo così un’apprezzatissima autrice di libri di genere thriller. Chiara Ferragni, tra l’altro, ha voluto la mamma a capo di una sua società, questo dopo lo scandalo della Balocco che ha minato ampiamente la sua reputazione di influencer e le ha fatto perdere numerosi contratti e soldi.

Oggi Marina di Guardo può essere comunque molto felice e orgogliosa della vita che le sue figlie sono riuscite a costruire, e tanto del merito va proprio a lei, che le ha sempre sostenute, sia con spirito imprenditoriale che con tanto affetto materno. Ma la stessa Marina ha dichiarato più volte che le figlie sono state tra le più importanti sostenitrici per lei soprattutto quando pensava di riprendere la carriera come autrice. Non dimentichiamoci che Marina è anche apparsa nella serie tv “Ferragnez” in cui rivela tantissimi retroscena della vita di Chiara e dell’oggi ex marito Fedez.

In un recente post, spunta tutto l’amore delle donne Di Guardo-Ferragni: Marina ha pubblicato una foto insieme a Francesca e Chiara, e scrive “Vale, manchi solo tu“, a dimostrare ancora una volta il profondo legame che c’è tra Marina e le sue tre splendide figlie.