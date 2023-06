Mamme single: i consigli per sopravvivere ai primi mesi di vita (e non solo) del bambino

Essere mamme single è impegnativo, per quanto possa essere una scelta consapevole. Fortunatamente basta qualche piccola accortezza per non essere sopraffatte dalla situazione, specialmente quando il bambino ha pochi mesi di vita.

Avere un bambino non è sempre frutto di una scelta ragionata, a volte può capitare all’improvviso, proprio per questo non tutti possono accogliere in maniera positiva la notizia di una gravidanza. La sensazione può essere però differente per una donna che avverte nella maggior parte dei casi quasi subito un legame speciale con il bimbo che è nella sua pancia ed è pronta a portare avanti la gestazione anche in autonomia.

I casi di mamme single sono ormai sempre più numerosi e per tale ragione chi si trova a vivere questa situazione non è guardata in maniera negativa come poteva accadere in passato. Anzi, si dovrebbe apprezzare il suo coraggio, pur essendo consapevole di dover mettere in conto i momenti di sconforto, che possono essere più che naturali.

Mamme single: una scelta coraggiosa

L’amore tra genitori e figli è fortissimo, spesso superiore a tutto e permette di superare ogni difficoltà. Nonostante ciò, quando si decide di essere mamme single si devono mettere in conto momenti difficili, compresi quelli in cui ci si potrebbe anche pentire della scelta fatta, più che comprensibili anche per chi ha un carattere apparentemente forte.

Ascoltare il vissuto di chi ha già provato questa esperienza in prima persona potrebbe essere comunque utile per chi è incinta o per chi ha iniziato da poco a crescere un bimbo in autonomia. È proprio per questo che Elodie Laloum ha deciso di realizzare un fumetto sul tema dal titolo “La mia vita da mamma single“, dove è possibile trovare tanti consigli utili.

Non si deve innanzitutto avere il timore di chiedere aiuto, avere vicino un gruppo di affetti sinceri può essere provvidenziale, specialmente se si percepisce la casa come troppo grande per se stessi e per il bimbo. Anche in questo ambito, però, sarebbe bene fare un po’ di selezione.

Anche tu puoi farcela

Pensare che essere mamme single sia impossibile è sbagliato, grazie ad alcune piccoli “trucchi” si può fare tesoro di questa esperienza, che può consentire anche di crescere come donna. Ecco i suggerimenti lanciati dalla Laloum.