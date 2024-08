Malore per la dama di Uomini e Donne: come sta dopo la corsa al pronto soccorso

Una ex dama di Uomini e Donne ha rivelato di non essersi sentita affatto bene. Ecco che cosa le è successo.

I protagonisti di Uomini e Donne, anche dopo la fine della loro partecipazione, continuano ad avere un ruolo speciale nel cuore del pubblico. Quasi tutti possiedono un profilo di Instagram che sfruttano quotidianamente per restare in contatto con i follower. Nella maggior parte dei casi, tendono a condividere notizie positive, mostrando i dettagli dei viaggi intrapresi e degli ultimi capi indossati. A volte, tuttavia, scelgono di dare spazio anche a un’altra realtà.

Una famosa ex dama, di recente, ha pubblicato una storia davvero allarmante. Ha ammesso di non essere stata bene e di aver necessitato delle cure del pronto soccorso. Le sue parole, ovviamente, hanno generato un certo allarme.

Uomini e Donne, tanta paura per una ex dama: il malore inaspettato

Questa estate sta mettendo a dura prova anche i personaggi del mondo dello spettacolo. Molti di loro, di recente, hanno ammesso di essere stati male e di aver chiesto aiuto agli specialisti. Anche una ex protagonista di Uomini e Donne è andata incontro a questo destino. La diretta interessata ha vissuto una spiacevole esperienza. Purtroppo, l’accaduto la costretta a recarsi al pronto soccorso per le cure del caso.

Si sta parlando di Veronica Ursida che, negli ultimi mesi, aveva rivelato anche di non essere più legata sentimentalmente all’imprenditore Vito Fiusco. La donna ha deciso di essere sincera con i fan. Ha utilizzato Instagram per condividere le sue sofferenze: “Pensavo di arrivare a Naxos e andare al mare e fare un po’ di relax e invece prima tappa pronto soccorso e poi letto a Ferragosto“.

Indubbiamente, deve essere stata una situazione stressante per lei, soprattutto perché lontana da casa. Al momento, si trova in Grecia per le vacanze. Per fortuna, sembra essere andato tutto bene. Non è scesa nei dettagli, ma ha dichiarato di trovarsi al resort e di sentirsi un po’ debole. Il suo malore, quindi, non ha necessitato di un ricovero in ospedale.

Non ha parlato della causa scatenante, però, visto il caldo eccessivo, non è insolito assistere a tali episodi. Nelle ultime ore, Veronica Ursida ha caricato delle bellissime foto di lei al mare, scattate proprio sull’isola greca. L’accaduto, quindi, non dovrebbe aver lasciato alcuno strascico.

Di recente, la dama è tornata a parlare della possibilità di partecipare nuovamente a Uomini e Donne. Il popolo del web sarebbe contentissimo di rivederla nello studio di Maria De Filippi. Veronica non ha escluso alcuna ipotesi, ma la TV non rappresenta una delle sue priorità.