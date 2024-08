Mal di pancia in gravidanza, quando bisogna consultare subito il ginecologo: cause e rimedi

È l’evento più importante per il corpo femminile, in grado di trasformare l’organismo per accogliere al meglio la nuova vita in sviluppo. La gravidanza provoca numerosi cambiamenti nel corpo della donna, la maggior parte dei quali scompare subito dopo il parto. Tali cambiamenti, però, possono generare sintomi più o meno gravi, i quali necessitano di particolare attenzione.

Durante la gravidanza la donna può sperimentare sintomi come forti mal di testa, nausea costante, stordimento e gonfiore generale agli arti. Alcuni di questi sintomi sono fisiologici e fanno parte della fase di trasformazione ormonale a cui viene sottoposto il corpo della donna in gravidanza. Tra i fastidi, oltre alla sintomatologia più comune, possono insorgere problematiche legate anche all’apparato digerente.

Il mal di pancia in gravidanza, ad esempio, è uno dei sintomi più comuni nelle donne e può manifestarsi già dalle prime settimane di gestazione. Nella maggior parte dei casi, si tratta di un sintomo passeggero, dovuto alle trasformazioni fisiologiche del corpo in questa fase. Tuttavia, se il disturbo risulta essere persistente e viene associato ad altri sintomi, è il caso di rivolgersi al proprio ginecologo e medico curante.

Mal di pancia in gravidanza: cause e rimedi contro il fastidio

Nei casi più comuni, il mal di pancia in gravidanza risulta essere una conseguenza del gas intestinale accumulato, stipsi, virus e lievi contrazioni. In altri casi, però, il dolore alla pancia può essere provocato da fattori secondari, come la presenza di una gravidanza ectopica, l’aborto spontaneo precoce, il distacco della placenta e le infezioni del tratto urinario. Se il sintomo risulta persistente e quasi insopportabile, è necessario rivolgersi prontamente al proprio ginecologo per evitare conseguenze sul regolare sviluppo del bambino.

Al fin di ridurre e contrastare i normali e fisiologici mal di pancia durante la gravidanza, è consigliabile seguire alcune abitudini pensate per limitare il peso del feto sull’apparato intestinale. È bene evitare o limitare movimenti eccessivi, come il sollevamento di pesi o salti improvvisi, seguendo una routine tranquilla e rilassante, concedendosi il tempo per il riposo quotidiano. In questo periodo è fondamentale evitare di utilizzare gli addominali i quali, durante la gravidanza, possono infiammarsi facilmente causando una diastasi addominale. Via libera a momenti di relax durante il giorno, all’alimentazione ricca di frutta e verdura e al benessere generale.