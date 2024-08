Mal di gola: se ha queste caratteristiche è sintomo di una grave malattia

Ci avviciniamo alla stagione dei malanni per eccellenza: nonostante l’Italia si sia spaccata nettamente in due quest’estate, con picchi di temperature infernali al Sud e tempeste di pioggia al Nord, è inevitabile quanto prima o poi l’autunno incalzerà, portando con sé i suoi colori e i suoi primi freddi. In questo periodo particolare dell’anno il nostro corpo subisce fortemente il cambiamento climatico, i capelli tendono a cadere maggiormente, le difese immunitarie possono abbassarsi scaturendo tutta una serie di piccole o grandi problematiche.

Compariranno, di conseguenza, le prime febbri così come raffreddore, naso chiuso e colante, influenza e mal di gola. Sintomi piuttosto comuni che, in casi del tutto normali già dopo pochi giorni possono sparire, lasciando tuttavia il posto a un senso di spossatezza generale. Eppure, tra quelli sopracitati ne troviamo uno a cui dobbiamo porre maggiore attenzione ed è il mal di gola. Quest’ultimo può essere campanellino d’allarme di una malattia molto più grave e a rischio di vita. Scopriamo maggiori dettagli.

Mal di gola, il campanellino d’allarme che ci avvisa di una grave malattia: come riconoscerlo

La reazione all’influenza e a diversi attacchi esterni al nostro corpo, dipende da tutta una serie di fattori, in particolare i nostri anticorpi e le difese immunitarie. Tuttavia, a volte non si ascoltano a dovere determinati sintomi che fungono da vero e proprio campanellino d’allarme per problematiche ben più gravi e compromettenti. Negli ultimi anni i casi di tumori non vogliono saperne di diminuire, anzi, si è visto un incremento dello sviluppo di cancro soprattutto sulle zone di collo, spalle, testa e gola.

Proprio qui il sintomo di cui abbiamo appena parlato entra in gioco perché spesso lo sottovalutiamo o lo additiamo come conseguenza dell’abbassamento di temperatura. In realtà sono stati eseguiti diversi studi come un ultimo recente presso il centro di cura del cancro Proton Therapy Center. Il Dot. Jiri Kubes, come riporta il Mirror, presenta il dolore alla gola come sintomo meno noto del cancro al collo e alla testa, adducendolo ad altro. Persistendo oltre le due settimane bisogna preoccuparsi.

Sempre secondo l’esperto tuttavia, anche dolori alle gengive, ai denti, macchie rossastre e bianche all’interno delle pareti della bocca possono essere sintomi del suddetto tumore. Non bisogna comunque creare allarmismi inutili proprio perché ci avviciniamo, come già anticipato, alle stagioni più fredde, pertanto i malanni saranno all’ordine del giorno, bisogna però non trascurare i sintomi laddove perdurino per oltre i 20 giorni.

Il cancro a testa e gola, ad ogni modo, grazie alle ultime tecnologie all’avanguardia alza il tasso di sopravvivenza al 90%, un traguardo non da poco conto.