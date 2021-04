Capelli bianchi? Il make up perfetto esiste!

I capelli bianchi, in questi ultimi anni, sono passati dall’essere temuti e odiati ad essere di gran tendenza. Sono diverse infatti le donne, celebrities comprese, che hanno deciso di passare al bianco. O, più semplicemente, hanno imparato a conviverci e a esaltare questo colore, invece di nasconderlo.

Oltre al taglio, che va sempre curato, anche il make up vuole la sua parte. Dal fondotinta agli ombretti, fino ai rossetti, ecco come far risaltare al massimo i capelli bianchi.

Rossetto, dal rosso alle tinte nude

Anche se oltre una certa età i rossetti scuri rischiano di rendere le labbra sottoli, con i gusti accorgimenti è possibile osare anche con i colori più accessi. Ecco perché, se avete i capelli bianchi e volete utilizzare un rossetto rosso, ad esempio, vi basterà definire il contorno labbra con una matita per donargli immediatamente più volume.

Comunque, se preferite rimanere più “soft”, i colori nude, dal rosa al beige, sono perfetti per chi ha i capelli bianchi, soprattutto se hanno un effetto glossy o perlato.

Sephora propone diversi rossetti liquidi ultra brillanti nella sua linea Cream Lip Shine. Disponibili in diverse colorazioni, sono a lunga tenuta e perfetti, nei colori più tenui, per chi ha i capelli bianchi.

Occhi, ombretti tenui a go go per chi ha i capelli bianchi

Per chi ha i capelli bianchi è sempre meglio non osare con trucchi occhi troppo marcati. Quindi, l’ideale sarebbe scegliere ombretti dai colori tenui, anche pastello, e risaltare la rima interna dell’occhio con una matita colorata. L’effetto sarà super intenso e davvero glamour.

Per quanto riguarda gli ombretti, vi consigliamo di dare un’occhiata a quelli proposti da Mac nella linea powder kisses eyeshadow, disponibili in tantissime tonalità, dal lilla al rosa pesca.

Base, fondotinta in crema e terre compatte

Ovviamente la base, quando si parla di make up, è importantissima. Se avete i capelli bianchi, vi consigliamo di prediligere correttori e fondotinta in crema, per evitare anche di accentuare le rughe e le piccole imperfezioni. Per i blush e la terra, invece, il suggerimento è quello di scegliere prodotti compatti dalle tonalità tenui, evitando quindi i colori troppo accessi.

Tra i tanti fondotinta disponibili in commercio, abbiamo selezionato per voi L’Oréal Paris MakeUp Fondotinta Accord Parfait, disponibile su Amazon in tantissime colorazioni, con una formula arricchita con acido ialuronico.

Sopracciglia, mascara solo sulle ciglia superiori

Il mascara chiaramente non può mai mancare. Se avete i capelli bianchi, vi consigliamo di optare per prodotti neri o marroni e di applicarli solo sulle ciglia superiori. Questo vi permetterà di intensificare lo sguardo senza appesantirlo.

Infine, per quanto riguarda il mascara, abbiamo selezionato per voi quello proposto da Collistar, disponibile su Amazon, con effetto volumizzante.