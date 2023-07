Make up palpebra cadente: come valorizzare l’occhio con il trend del momento

Per coloro che hanno la palpebra cadente è possibile minimizzare il problema adottando un make up invisibile e rivoluzionario.

Questo è il trend del momento e sta spopolando, vale sia per coloro che soffrono di specifiche patologie e quindi si trovano a fare i conti con un occhio particolarmente basso e cadente che per chi invece ha una palpebra secca, spenta, grinzosa e vuole invece minimizzare il difetto estetico.

Non è sempre facile e coprirla con tanto ombretto non serve, può risultare solo peggiore ponendo maggiore attenzione al problema. Meglio fare delle scelte differenti.

Come mascherare la palpebra cadente con il make up

Quando si va a fare un make up apposito per alzare la palpebra bisogna partire dal presupposto che l’obiettivo è sicuramente minimizzare il problema ma anche esaltare lo sguardo. L’eyeliner in questo caso è un grande alleato perché può giocare a nostro favore, dando una lunghezza tale che va a rompere la pesantezza dell’occhio. Il problema è che non è facile per tutti applicarlo correttamente e nel modo giusto.

In alternativa anche un reverse eyeliner può essere utile. Si tratta di una sorta di illuminante che dona molto vigore allo sguardo. Abbiamo poi lo smokey eyes, che resiste al tempo e ad ogni imperfezione. È il trend del momento, nonostante in certi casi possa risultare limitante: non è così semplice da realizzare in due secondi al mattino prima di andare a lavoro.

In ogni caso, la palpebra cadente per molte donne è un problema in quanto temono di non poter avere uno stile frizzante e particolare a causa di questo dettaglio. Le tendenze beauty pensano proprio a tutte e sono in grado di risolvere questi disagi. Per un’occasione speciale e uno sguardo intrigante, lo smokey eyee si conferma la scelta migliore.

Questo è il trucco più amato di sempre, un senza tempo che non passa mai di moda. Certo le sfumature sono complesse da realizzare ma bisogna ammettere che ne vale sempre la pena. Per la vita di tutti i giorni, invece, si può giocare con un ombretto o comunque con un illuminante tono su tono così da minimizzare quella palpebra così evidente e riuscire al tempo stesso a dare un tocco di grande eleganza.

Si applica facilmente, il risultato è eccellente e sicuramente più facile per andare a lavoro o uscire rapidamente. Il nude look è sicuramente la strategia migliore, basta pizzicare la palpebra e poi adottare una matita chiara illuminante all’angolo dell’occhio e nella parte sottostante. In questo modo la luce farà il resto e il risultato sarà impeccabile.